Тарифы Укрэнерго могут вырасти сразу на 30%: какие последствия это будет иметь для населения

Тарифы Укрэнерго могут повыситься. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж Новини.LIVE

НКРЭКП в ближайшее время может рассмотреть предложение Укрэнерго о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Стоимость может вырасти сразу на 30 %. Хотя изменения касаются в первую очередь бизнеса, обычные граждане со временем тоже почувствуют это повышение из-за удорожания товаров.

О том, насколько могут повысить тарифы Укрэнерго и какие последствия это будет иметь для украинцев, в эфире Вечер.LIVE рассказал народный депутат Алексей Кучеренко.

Почему снова заговорили о повышении тарифов Укрэнерго

По его словам, причина — расходы на поддержку солнечной генерации. Укрэнерго ежегодно выплачивает около 5 млрд грн за избыточные мощности солнечных электростанций, даже если произведенная ими электроэнергия не используется. Именно эти расходы покрываются за счет тарифа на передачу.

В первую очередь изменения коснутся бизнеса — для населения тариф на электроэнергию пока останется без изменений. Однако есть еще одна важная деталь: если бизнесу придется платить больше, это может привести к подорожанию товаров и услуг.

Насколько могут повысить тарифы Укрэнерго

По предварительным оценкам, тариф на передачу электроэнергии может вырасти примерно на 30% — с 70 до 90 копеек за киловатт-час. Для бытовых потребителей тариф в 4,32 грн за кВт-ч остается в силе.

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"Тариф Укрэнерго должен вырасти на 30%. Он с 70 копеек за киловатт-час должен вырасти до 90, то есть на 20 копеек. Еще раз, поймите, пожалуйста, мы этого не заметим, у нас 4,32, как было и будет", — подчеркнул Кучеренко.

Зато дополнительные расходы для других потребителей могут составить около 30 млрд грн в год. Депутат также сообщил, что НКРЭКП планирует пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии для облэнерго. Ожидается, что повышение будет незначительным, однако в итоге это также увеличит расходы бизнеса.

Какие последствия для населения будет иметь повышение тарифов Укрэнерго

По словам Кучеренко, за последние пять лет тарифы на распределение электроэнергии существенно выросли. Если раньше для потребителей второго класса напряжения они составляли около 30 копеек за киловатт-час, то сейчас во многих регионах уже достигают примерно 3 грн.

К второму классу напряжения относятся малые и средние предприятия, сфера услуг и бюджетные учреждения. Они оплачивают и распределение, и саму электроэнергию по рыночным ценам, поэтому все дополнительные расходы в конечном итоге закладываются в стоимость товаров и услуг.

Ранее Новини.LIVE писали, что бизнес в Украине сможет заранее рассчитывать расходы на электроэнергию — на 3, 6 или даже 12 месяцев. Для этого государство запустило систему долгосрочных контрактов на рынке электроэнергии.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом украинцы продолжат получать две квитанции за газ: отдельно за само топливо и за его доставку. Сумма в счетах в основном будет зависеть от того, сколько газа было использовано, поскольку повышение тарифов пока не планируется. Это касается почти всех бытовых потребителей.