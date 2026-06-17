Потребителей электроэнергии предупредили о крупных штрафах: что категорически запрещено делать

За что штрафуют владельцев электросчётчиков. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

О электросчётчике большинство украинцев вспоминает только тогда, когда нужно передать показания о потребленном электричестве. Однако это важный прибор, с которым нужно обращаться максимально осторожно. Если повредить или сорвать его пломбу, можно получить не только штраф, но и значительные доначисления за электроэнергию.

О том, кто отвечает за состояние электросчётчика и какой штраф могут получить украинцы из-за сорванной пломбы на приборе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто отвечает за состояние электросчётчика

В АО "Прикарпатьеоблэнерго" напоминают, что электросчётчик должен работать только с целой и неповреждённой пломбой. Она подтверждает, что никто не вмешивался в работу прибора. Если пломба отсутствует или повреждена, это становится поводом для проверки.

Согласно действующим правилам рынка электроэнергии за исправность и сохранность счетчика и пломб отвечает:

сам потребитель — если прибор установлен в квартире, частном доме или на наружной стене дома;

— если прибор установлен в квартире, частном доме или на наружной стене дома; ЖЭК или ОСМД — если электросчётчики расположены на лестничных площадках многоквартирных домов.

Стоит понимать, что штраф можно получить не только за умышленное повреждение пломбы. Ответственность также грозит тем потребителям, которые случайно повредили её, но не сообщили об этом своему поставщику электроэнергии.

Читайте также:

Какой штраф грозит за "сорванную" пломбу электросчётчика

В соответствии со статьёй 103-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, потребителям грозят следующие штрафы:

для граждан — от 1 700 до 3 400 гривен;

для физических лиц-предпринимателей — от 8 500 до 17 000 гривен.

Впрочем, штраф — это не самая большая проблема. Если специалисты обнаружат поврежденную пломбу, потребителю могут доначислить стоимость так называемой "неучтенной электроэнергии". Ее рассчитывают исходя из максимально возможной мощности всех подключенных электроприборов.

В результате сумма может достигать десятков тысяч гривен. Кроме того, придется оплатить:

выезд специалистов;

установку новой пломбы;

проведение экспертизы (при необходимости).

Можно ли избежать штрафов из-за электросчётчика

Чтобы избежать проблем, в случае обнаружения повреждения пломбы нужно сразу зафиксировать это на фото. Желательно сфотографировать саму пломбу, счетчик, его показания, а также дату и время. Специалисты советуют не трогать пломбу и не пытаться самостоятельно ее ремонтировать.

После этого необходимо обратиться на горячую линию облэнерго или электроснабжающей компании и зарегистрировать обращение. Также в течение суток следует подать письменное уведомление через личный кабинет, по электронной почте или в центре обслуживания клиентов.

В заявлении необходимо указать дату обнаружения повреждения, описать обстоятельства происшествия, указать текущие показания счетчика и приложить фотографии.

Как показывает практика, если своевременно сообщить о повреждении пломбы и не будет признаков вмешательства в работу счетчика, штрафов можно избежать.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине владельцы водосчётчиков должны периодически проходить их поверку. Однако у многих людей до сих пор возникают вопросы относительно этой процедуры: можно ли её не проводить и что будет, если отказаться.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам иногда нужно подключить электроэнергию к дому или земельному участку. Для этого необходимо обратиться в местное облэнерго и подать заявку на присоединение к электросети.