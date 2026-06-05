Подключение земельного участка к электросети: сколько стоит услуга в Украине

Подключение света на участке. Фото: УНИАН, кадр из видео. Фото: Новини.LIVE

Бывают случаи, когда украинцам необходимо провести электричество к дому или земельному участку. Например, если строится новое жилье или происходит реконструкция объекта. Тогда граждане обращаются к местному оператору системы распределения (облэнерго) и заказывают присоединение к электросетям.

Сколько может стоить такая услуга, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Instagram.

Сколько стоит подключение к электросети

Украинка поделилась собственным опытом присоединения земельного участка к коммуникациям летом 2025 года. Она заказала услугу подключения в ДТЭК, прошла необходимые подготовительные процедуры, произвела оплату, но ждала около двух месяцев на выполнение работы.

"Оплата состояла из двух частей. Первая — за количество киловатт. Вторая — стоимость монтажа и материалов. Мы заказали 21 киловатт. Тип подключения — стандартный. Получилось 49 090 грн с учетом НДС", — отметила девушка.

Монтаж и материалы обошлись в 8 630 грн. Общие расходы за подключение света к участку составили 57 720 грн. Стоит учесть, что цены могут отличаться в зависимости от населенного пункта и индивидуальных обстоятельств. Узнавать ориентировочную стоимость с учетом необходимого количества киловатт надо в облэнерго.

Читайте также:

Как подключить свет к участку

Первым шагом является подача заявления к оператору системы распределения. Необходимо заблаговременно определиться с мощностью и подготовить документы, в частности право собственности на земельный участок или недвижимость совместно с планом расположения объекта.

Далее в облэнерго определяют технические условия. В некоторых случаях может потребоваться разработка проекта электроснабжения, чем занимается лицензированная организация. Следующий этап — монтажные работы, включающие:

установку счетчика;

прокладку кабеля;

установку опор (при необходимости) и пр.

После успешной проверки работ заключается договор на поставку электроэнергии, а участок подключают к сети. Общие расходы заказчика формируются несколькими составляющими, а именно мощностью и расстоянием до ближайшей точки подключения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что сумма в платежке за свет зависит от объема потребления и показателей счетчика. Действующий тариф находится на уровне 4,32 грн за кВт-ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить деньги ночью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинская энергосистема постепенно переходит на новую модель генерирующих мощностей. Она подразумевает развитие возобновляемой энергетики и создание сети небольших децентрализованных станций.