Подключение земельного участка к электросети: сколько стоит услуга в Украине

Сколько стоит провести свет к участку: украинка назвала реальную сумму
Бывают случаи, когда украинцам необходимо провести электричество к дому или земельному участку. Например, если строится новое жилье или происходит реконструкция объекта. Тогда граждане обращаются к местному оператору системы распределения (облэнерго) и заказывают присоединение к электросетям.
Сколько может стоить такая услуга, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на социальную сеть Instagram.
Сколько стоит подключение к электросети
Украинка поделилась собственным опытом присоединения земельного участка к коммуникациям летом 2025 года. Она заказала услугу подключения в ДТЭК, прошла необходимые подготовительные процедуры, произвела оплату, но ждала около двух месяцев на выполнение работы.
"Оплата состояла из двух частей. Первая — за количество киловатт. Вторая — стоимость монтажа и материалов. Мы заказали 21 киловатт. Тип подключения — стандартный. Получилось 49 090 грн с учетом НДС", — отметила девушка.
Монтаж и материалы обошлись в 8 630 грн. Общие расходы за подключение света к участку составили 57 720 грн. Стоит учесть, что цены могут отличаться в зависимости от населенного пункта и индивидуальных обстоятельств. Узнавать ориентировочную стоимость с учетом необходимого количества киловатт надо в облэнерго.
Как подключить свет к участку
Первым шагом является подача заявления к оператору системы распределения. Необходимо заблаговременно определиться с мощностью и подготовить документы, в частности право собственности на земельный участок или недвижимость совместно с планом расположения объекта.
Далее в облэнерго определяют технические условия. В некоторых случаях может потребоваться разработка проекта электроснабжения, чем занимается лицензированная организация. Следующий этап — монтажные работы, включающие:
- установку счетчика;
- прокладку кабеля;
- установку опор (при необходимости) и пр.
После успешной проверки работ заключается договор на поставку электроэнергии, а участок подключают к сети. Общие расходы заказчика формируются несколькими составляющими, а именно мощностью и расстоянием до ближайшей точки подключения.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что сумма в платежке за свет зависит от объема потребления и показателей счетчика. Действующий тариф находится на уровне 4,32 грн за кВт-ч. В то же время владельцы двухзонных счетчиков могут экономить деньги ночью.
Также Новини.LIVE рассказывали, что украинская энергосистема постепенно переходит на новую модель генерирующих мощностей. Она подразумевает развитие возобновляемой энергетики и создание сети небольших децентрализованных станций.