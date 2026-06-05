Підключення земельної ділянки до електромережі: скільки коштує послуга в Україні

Підключення світла на ділянці. Фото: УНІАН, кадр із відео. Фото: Новини.LIVE

Трапляються випадки, коли українцям необхідно провести електрику до будинку чи земельної ділянки. Наприклад, якщо будується нове житло чи відбувається реконструкція об’єкту. Тоді громадяни звертаються до місцевого оператора системи розподілу (обленерго) та замовляють приєднання до електромереж.

Скільки може коштувати така послуга, розповідає Новини.LIVE з посиланням на соціальну мережу Instagram.

Скільки коштує підключення до електромережі

Українка поділилася власним досвідом приєднання земельної ділянки до комунікацій влітку 2025 року. Вона замовила послугу підключення в ДТЕК, пройшла необхідні підготовчі процедури, здійснила оплату, але чекала близько двох місяців на виконання роботи.

"Оплата складалася з двох частин. Перша — за кількість кіловат. Друга — вартість монтажу і матеріалів. Ми замовили 21 кіловат. Тип підключення — стандартний. Вийшло 49 090 грн з урахуванням ПДВ", — зазначила дівчина.

Монтаж і матеріали обійшлися у 8 630 грн. Отже загальні витрати за підключення світла до ділянки склали 57 720 грн. Варто врахувати, що ціни можуть відрізнятися залежно від населеного пункту та індивідуальних обставин. Дізнаватися орієнтовну вартість з урахуванням необхідної кількості кіловат треба в обленерго.

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Як підключити світло до ділянки

Першим кроком є подання заяви до оператора системи розподілу. Необхідно завчасно визначитися з потужністю і підготувати документи, зокрема право власності на земельну ділянку чи нерухомість спільно з планом розташування об’єкта.

Далі в обленерго визначають технічні умови. В деяких випадках може знадобитися розробка проєкту електропостачання, чим займається ліцензована організація. Наступний етап — монтажні роботи, які включають:

встановлення лічильника;

прокладання кабелю;

встановлення опор (за необхідності) тощо.

Після успішної перевірки робіт укладається договір на постачання електроенергії, а ділянку підключають до мережі. Загальні витрати замовника формуються кількома складниками, а саме потужністю і відстанню до найближчої точки підключення.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що сума у платіжці за світло залежить від обсягу споживання та показників лічильника. Чинний тариф перебуває на рівні 4,32 грн за кВт-год. Водночас власники двозонних лічильників можуть заощаджувати кошти вночі.

Також Новини.LIVE розповідали, що українська енергосистема поступово переходить до нової моделі генеруючих потужностей. Вона передбачає розвиток відновлюваної енергетики та створення мережі невеликих децентралізованих станцій.