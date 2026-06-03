Трансформація енергосистеми: Кудрицький розповів, який формат потрібен Україні

Володимир Кудрицький та енергетик за роботою. Фото: УНІАН, Volodymyr Kudrytskyi/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Україна має змогу експортувати електрику в Європу, однак системі доводиться проходити трансформацію через виклики, спровоковані повномасштабною війною. Поступово з’являється новий формат генеруючих потужностей — більш стійкий до ракетно-дронових ударів росіян. Однак необхідно вивчити уроки минулих років, аби не повторити їх у майбутньому.

Про це розповів ексголова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький на міжнародному форумі "Архітектура Безпеки 2026", передає Новини.LIVE.

Трансформація української енергосистеми

Новий формат генеруючих потужностей, до якого прагне Україна, поєднує відновлювальну енергетику, системне накопичення ресурсів і розподілену газову генерацію. За словами спікера, необхідно застосувати фронтовий принцип розосередження, аби ворог не міг за одну ракетну атаку позбавити країну 10% генерації.

"Але нові генеруючі потужності не мають іншої перспективи, ніж бути децентралізованими. Тобто ми повинні розраховувати чи орієнтуватися на мережу відносно невеликих електростанцій — це 5, 10, 15, 20, 30 МВт", — уточнив Кудрицький.

Він переконаний, що існування української енергетики до повномасштабного вторгнення і після його початку — це дві різні реальності. Мало хто стикався з тими викликами, з якими довелося боротися вітчизняній енергосистемі. Тому другий урок, який необхідно вивчити, стосується всього світу.

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Про що мають подбати інші країни

В більшості країн енергосистема також повністю централізована. Це синонім вразливості — Україна на власному досвіді переконалася, наскільки незахищеною може бути енергетика. Тому нашим партнерам необхідно подбати про критичний запас обладнання: трансформаторного, генераторного, електричного тощо.

"І думати про те, хто фізично буде ремонтувати систему умовної Словенії, Португалії чи Німеччини в разі, якщо вони стикнуться з якимись прямими чи гібридними загрозами, подібними до тих, з якими стикається Україна", — констатував фахівець.

Іншими словами, однією з найбільших фундаментальних проблем є відсутність людей, здатних обслуговувати мережі та енергетичні об'єкти. Це стосується як європейських держав, так і Сполучених Штатів Америки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що НКРЕКП розглядає можливість підвищення тарифу на передачу електроенергії для Укренерго на 21,6% уже з 1 липня 2026 року. Це пояснили коливаннями валютного курсу та зменшенням обсягів передачі світла. Однак остаточне рішення регулятор ще не ухвалив.

Також Новини.LIVE розповідали, що більшість українців платять за газ 7,96 грн/кубометр. Для клієнтів Нафтогазу тариф у червні 2026 року не зміниться. Компанія обслуговує близько 98% побутових споживачів, а фіксована ціна діятиме до кінця квітня 2027 року.