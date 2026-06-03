Трансформация энергосистемы: Кудрицкий рассказал, какой формат нужен Украине

Владимир Кудрицкий и энергетик за работой. Фото: УНИАН, Volodymyr Kudrytskyi/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Украина имеет возможность экспортировать электричество в Европу, однако системе приходится проходить трансформацию из-за вызовов, спровоцированных полномасштабной войной. Постепенно появляется новый формат генерирующих мощностей — более устойчивый к ракетно-дронным ударам россиян. Однако необходимо изучить уроки прошлых лет, дабы не повторить их в будущем.

Об этом рассказал экс-глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на международном форуме "Архитектура Безопасности 2026", передает Новини.LIVE.

Трансформация украинской энергосистемы

Новый формат генерирующих мощностей, к которому стремится Украина, сочетает возобновляемую энергетику, системное накопление ресурсов и распределенную газовую генерацию. По словам спикера, необходимо применить фронтовой принцип рассредоточения, чтобы враг не мог за одну ракетную атаку лишить страну 10% генерации.

"Но новые генерирующие мощности не имеют другой перспективы, чем быть децентрализованными. То есть мы должны рассчитывать или ориентироваться на сеть относительно небольших электростанций — это 5, 10, 15, 20, 30 МВт", — уточнил Кудрицкий.

Он убежден, что существование украинской энергетики до полномасштабного вторжения и после его начала — это две разные реальности. Мало кто сталкивался с теми вызовами, с которыми пришлось бороться отечественной энергосистеме. Поэтому второй урок, который необходимо выучить, касается всего мира.

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О чем должны позаботиться другие страны

В большинстве стран энергосистема тоже полностью централизована. Это синоним уязвимости — Украина на горьком опыте убедилась, насколько незащищенной может быть энергетика. Поэтому нашим партнерам необходимо позаботиться о критическом запасе оборудования: трансформаторного, генераторного, электрического и др.

"И думать о том, кто физически будет ремонтировать систему условной Словении, Португалии или Германии в случае, если они столкнутся с какими-то прямыми или гибридными угрозами, на подобии тех, с которыми сталкивается Украина", — констатировал специалист.

Иными словами, одной из самых больших фундаментальных проблем является отсутствие людей, способных обслуживать сети и энергетические объекты. Это касается как европейских государств, так и Соединенных Штатов Америки.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что НКРЭКУ рассматривает возможность повышения тарифа на передачу электроэнергии для Укрэнерго на 21,6% уже с 1 июля 2026 года. Это объяснили колебаниями валютного курса и уменьшением объемов передачи света. Однако окончательное решение регулятор еще не принял.

Также Новини.LIVE рассказывали, что большинство украинцев платят за газ 7,96 грн/кубометр. Для клиентов Нафтогаза тариф в июне 2026 года не изменится. Компания обслуживает около 98% бытовых потребителей, а фиксированная цена будет действовать до конца апреля 2027 года.