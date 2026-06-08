Поверка счетчиков воды в 2026 году: кто должен платить и можно ли отказаться

Процедура поверки счетчиков в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине потребители обязаны регулярно проходить поверку водяных счетчиков, однако эта процедура до сих пор вызывает много вопросов. Люди часто интересуются, можно ли от нее отказаться и какие последствия это может иметь.

О том, можно ли отказаться от поверки счетчиков воды и какие последствия будет иметь такое решение для потребителя, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на ГП "Львовстандартметрология".

Можно ли не делать поверку счетчика воды

Поверка счетчиков является обязательной для всех, кто пользуется индивидуальными приборами учета воды. Она проводится для того, чтобы подтвердить исправность водомера и обеспечить правильные начисления за потребленные услуги.

Несмотря на это, у потребителей часто возникают вопросы относительно того, можно ли отказаться от проверки и кто должен ее оплачивать. Ответы на эти вопросы зависят от действующего законодательства и условий прописанных в договоре с поставщиком услуг.

Что будет, если не делать поверку счетчика воды

Поверка счетчиков воды является обязательной и проводится через определенные промежутки времени — обычно раз в четыре года или после ремонта прибора. Просто игнорировать это правило без последствий не получится.

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Если поверку не сделать вовремя, показатели счетчика перестают признаваться правильными для расчетов. В такой ситуации формирование платежек за воду будет осуществляться по другим правилам — в соответствии с договором с поставщиком и действующими нормами.

Кто оплачивает процедуру поверки счетчиков воды

То, кто платит за поверку зависит от условий обслуживания:

если счетчик установлен в квартире, обычно именно владелец оплачивает поверку, а также демонтаж, возможный ремонт и повторную установку (если иное не прописано в договоре);

в случае коллективного обслуживания дома организацию поверки может брать на себя поставщик услуг, а расходы иногда включаются в абонентскую плату.

Как проходит поверка счетчиков воды в Украине

Поверку имеют право проводить только аккредитованные метрологические учреждения и специализированные лаборатории. Стандартная процедура обычно предусматривает снятие счетчика, его проверку в лабораторных условиях и последующую установку обратно. Также существует вариант поверки без демонтажа, но он обычно стоит дороже.

Потребителя должны предупредить о плановой поверке минимум за 30 дней. Если инициатором проверки выступает сам владелец прибора, информацию о дате проведения работ ему должны предоставить в течение трех дней.

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