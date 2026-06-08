Повірка лічильників води у 2026 році: хто повинен платити та чи можна відмовитись

Процедура повірки лічильників в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні споживачі зобов’язані регулярно проходити повірку водяних лічильників, однак ця процедура досі викликає багато запитань. Люди часто цікавляться, чи можна від неї відмовитися та які наслідки це може мати.

Про те, чи можна відмовитись від повірки лічильників води та які наслідки матиме таке рішення для споживача, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на ДП "Львівстандартметрологія".

Чи можна не робити повірку лічильника води

Повірка лічильників є обов’язковою для всіх, хто користується індивідуальними приладами обліку води. Вона проводиться для того, щоб підтвердити справність водоміра та забезпечити правильні нарахування за спожиті послуги.

Попри це, у споживачів часто виникають питання щодо того, чи можна відмовитися від перевірки та хто має її оплачувати. Відповіді на ці питання залежать від чинного законодавства та умов прописаних у договорі з постачальником послуг.

Що буде, якщо не робити повірку лічильника води

Повірка лічильників води є обов’язковою і проводиться через визначені проміжки часу — зазвичай раз на чотири роки або після ремонту приладу. Просто ігнорувати це правило без наслідків не вийде.

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Якщо повірку не зробити вчасно, показники лічильника перестають визнаватися правильними для розрахунків. У такій ситуації формування платіжок за воду здійснюватимуться за іншими правилами — відповідно до договору з постачальником та чинних норм.

Хто оплачує процедуру повірки лічильників води

Те, хто платить за повірку залежить від умов обслуговування:

якщо лічильник встановлений у квартирі, зазвичай саме власник оплачує повірку, а також демонтаж, можливий ремонт і повторне встановлення (якщо інше не прописано в договорі);

у випадку колективного обслуговування будинку організацію повірки може брати на себе постачальник послуг, а витрати іноді включаються до абонентської плати.

Як проходить перевірка лічильників води в Україні

Повірку мають право проводити лише акредитовані метрологічні установи та спеціалізовані лабораторії. Стандартна процедура зазвичай передбачає зняття лічильника, його перевірку в лабораторних умовах і подальше встановлення назад. Також існує варіант повірки без демонтажу, але він зазвичай коштує дорожче.

Споживача повинні попередити про планову повірку щонайменше за 30 днів. Якщо ініціатором перевірки виступає сам власник приладу, інформацію про дату проведення робіт йому мають надати протягом трьох днів.

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