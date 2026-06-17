Споживачів електрики попередили про великі штрафи: що категорично заборонено робити

За що штрафують власників електролічильників. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Про електролічильник більшість українців загадує лише тоді, коли необхідно передати показники за спожите світло. Однак це важливий прилад, з яким потрібно поводитись максимально обережно. Якщо пошкодити або зірвати його пломбу, можна отримати не лише штраф, а й значні донарахування за електроенергію.

Про те, хто відповідає за стан електролічильника та який штраф можуть отримати українці через зірвану пломбу на приладі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто відповідає за стан електролічильника

В АТ "Прикарпаттяобленерго" нагадують, що електролічильник повинен працювати лише з цілою та неушкодженою пломбою. Вона підтверджує, що ніхто не втручався в роботу приладу. Якщо пломба зникла або пошкоджена, це стає приводом для перевірки.

Згідно з чинними правилами ринку електроенергії за справність і збереження лічильника та пломб відповідає:

сам споживач — якщо прилад встановлений у квартирі, приватному будинку або на зовнішній стіні будинку;

— якщо прилад встановлений у квартирі, приватному будинку або на зовнішній стіні будинку; ЖЕК чи ОСББ — якщо електролічильники розташовані на сходових майданчиках багатоквартирних будинків.

Варто розуміти, що штраф можна отримати не тільки за навмисне пошкодження пломби. Відповідальність також загрожує тим споживачам, які випадково пошкодили її, але не повідомили про це свого постачальника електроенергії.

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Який штраф загрожує за "зірвану" пломбу електролічильника

Відповідно до статті 103-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, споживачам загрожують такі штрафи:

для громадян — від 1 700 до 3 400 гривень;

для фізичних осіб-підприємців — від 8 500 до 17 000 гривень.

Втім, штраф — це не найбільша проблема. Якщо фахівці виявлять пошкоджену пломбу, споживачу можуть донарахувати вартість так званої "необлікованої електроенергії". Її розраховують за максимально можливою потужністю всіх підключених електроприладів.

У результаті сума може сягати десятків тисяч гривень. Крім того, доведеться оплатити за:

виїзд спеціалістів;

встановлення нової пломби;

проведення експертизи (в разі потреби).

Чи можна уникнути штрафів через електролічильник

Щоб уникнути проблем, у разі виявлення пошкодження пломби потрібно одразу зафіксувати це на фото. Бажано сфотографувати саму пломбу, лічильник, його показники, а також дату і час. Фахівці радять не чіпати пломбу та не намагатися самостійно її ремонтувати.

Після цього необхідно звернутися на гарячу лінію обленерго або електропостачальної компанії та зареєструвати звернення. Також протягом доби слід подати письмове повідомлення через особистий кабінет, електронну пошту або в центрі обслуговування клієнтів.

У заяві потрібно вказати дату виявлення пошкодження, описати обставини події, зазначити поточні показники лічильника та додати фотографії.

Як показує практика, якщо своєчасно повідомити про пошкодження пломби й не буде ознак втручання в роботу лічильника, штрафів можна уникнути.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні власники водяних лічильників повинні періодично проходити їхню повірку. Проте в багатьох людей досі виникають питання щодо цієї процедури: чи можна її не робити та що буде, якщо відмовитися.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям інколи потрібно підключити електроенергію до будинку або земельної ділянки. Для цього необхідно звернутися до місцевого обленерго та подати заявку на приєднання до електромережі.