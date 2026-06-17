Долгосрочные контракты на электроэнергию: как "зафиксировать" цену на квартал, 6 месяцев и год

Стоимость электроэнергии для бизнеса. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Бизнес в Украине сможет заранее планировать свои расходы на электроэнергию на три месяца, полгода или даже на год вперед. Для этого правительство ввело новый механизм заключения долгосрочных договоров на рынке электроэнергии.

О том, как изменятся правила на рынке электроэнергии для бизнеса, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Как "зафиксировать" стоимость электроэнергии для своего бизнеса

Замысел правительства заключается в том, что теперь предприятия смогут покупать электроэнергию на длительный срок по заранее согласованным условиям через открытые аукционы. Первые торги планируется провести уже в ближайшее время.

На начальном этапе на аукционы будет выставлено 4% электроэнергии, производимой государственными компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго". Из этого объема будут продавать:

2% — по квартальным контрактам;

1% — по соглашениям на шесть месяцев;

еще 1% — по годовым договорам.

Сейчас многие потребители покупают электроэнергию на рынке "на сутки вперед", где цены могут существенно меняться в зависимости от спроса и предложения. Зимой электроэнергия обычно дорожает из-за высокого потребления, а весной и летом цены могут снижаться.

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Новый механизм позволит бизнесу заранее согласовывать цену и необходимые объемы электроэнергии. Это поможет лучше планировать расходы, производство и инвестиционные проекты. Для производителей электроэнергии такие контракты будут означать более стабильные доходы и меньшую зависимость от сезонных колебаний рынка.

Подобная практика уже давно существует в странах Европейского Союза. Наличие долгосрочных соглашений с гарантированными покупателями делает энергетические проекты более привлекательными для банков и инвесторов, что облегчает привлечение финансирования.

Как изменения повлияют на обычных граждан

Для населения никаких изменений не будет — нововведение касается только коммерческих участников рынка. Ожидается, что новый механизм сделает энергетический сектор более стабильным и прогнозируемым, а также будет способствовать появлению новых генерирующих мощностей в Украине.

Ранее Новини.LIVE писали, что сейчас для большинства потребителей электроэнергия стоит 4,32 грн за кВт-ч. В то же время правительство предусмотрело специальные условия для некоторых льготных категорий. В определенный сезон они могут пользоваться электричеством по более низкой цене.

Также Новини.LIVE рассказывали, что об электросчётчике многие вспоминают только во время сдачи показаний. Но этот прибор требует внимательного отношения. Если повредить его или сорвать пломбу, это может привести к штрафу и дополнительным начислениям за электроэнергию.