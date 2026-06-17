Довгострокові контракти на електроенергію: як "зафіксувати" ціну на квартал, 6 місяців та рік

Вартість електроенергії для бізнесу. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Бізнес в Україні матиме змогу заздалегідь планувати свої витрати на електроенергію на три місяці, пів року або навіть на рік уперед. Для цього уряд запровадив новий механізм довгострокових договорів на ринку електрики.

Про те, як зміняться правила на ринку електроенергії для бізнесу, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал.

Як "зафіксувати" вартість електроенергії для свого бізнесу

Задум уряду полягає у тому, що тепер підприємства зможуть купувати електроенергію на тривалий термін за заздалегідь узгодженими умовами через відкриті аукціони. Перші торги планують провести вже найближчим часом.

На початковому етапі на аукціони виставлять 4% електроенергії, яку виробляють державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Із цього обсягу продаватимуть:

2% — за квартальними контрактами;

1% — за угодами на шість місяців;

ще 1% — за річними договорами.

Зараз багато споживачів купують електроенергію на ринку "на добу наперед", де ціни можуть суттєво змінюватися залежно від попиту та пропозиції. Взимку електроенергія зазвичай дорожчає через високе споживання, а навесні та влітку ціни можуть знижуватися.

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Новий механізм дозволить бізнесу заздалегідь узгоджувати ціну та необхідні обсяги електроенергії. Це допоможе краще планувати витрати, виробництво та інвестиційні проєкти. Для виробників електроенергії такі контракти означатимуть стабільніші доходи та меншу залежність від сезонних коливань ринку.

Подібна практика вже давно працює в країнах Європейського Союзу. Наявність довгострокових угод із гарантованими покупцями робить енергетичні проєкти більш привабливими для банків та інвесторів, що полегшує залучення фінансів.

Як зміни вплинуть на звичайних громадян

Для населення жодних змін не буде — нововведення стосується лише комерційних учасників ринку. Очікується, що новий механізм зробить енергетичний сектор більш стабільним і прогнозованим, а також сприятиме появі нових генеруючих потужностей в Україні.

Раніше Новини.LIVE писали, що зараз для більшості споживачів електроенергія коштує 4,32 грн за кВт-год. Водночас уряд передбачив спеціальні умови для деяких пільгових категорій. У певний сезон вони можуть користуватися світлом за нижчою ціною.

Також Новини.LIVE розповідали, що про електролічильник багато хто згадує тільки під час передачі показників. Але цей прилад потребує уважного ставлення. Якщо пошкодити його чи зірвати пломбу, це може призвести до штрафу та додаткових нарахувань за електроенергію.