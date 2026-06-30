Спека підвищила ризики для енергосистеми України: в уряді звернулись до споживачів

Навантаження на енергосистему України посилилось через спеку. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Через нетипову спеку, яка охопила більшість європейських країн, в Україні різко зросло споживання електроенергії. Через це енергосистема зараз працює під більшим навантаженням.

Про те, як спека впливає на енергосистему України та які заходи проводить уряд, щоб уникнути дефіциту електроенергії у пікові години, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Як уряд намагається стабілізувати енергосистему в умовах аномальної спеки

Щоб уникнути перебоїв у пікові години та зменшити ризик дефіциту електроенергії, уряд дав низку доручень. Зокрема:

Енергетикам рекомендували переглянути графіки ремонтів на атомних електростанціях, щоб у години найбільшого споживання вони могли виробляти більше електрики. Поставили завдання якнайшвидше завершити ремонти на теплових електростанціях і повернути в роботу обладнання загальною потужністю щонайменше 300 МВт. Більше залучати установки накопичення енергії. Це допоможе покривати пікові навантаження і додасть ще приблизно 300 МВт резервної потужності.

Окремо йдеться про активніше використання когенераційних установок і газових станцій. Для цього планують спростити умови їх роботи, щоб вони працювали ефективніше. Також Україна планує збільшувати імпорт електроенергії з країн Євросоюзу.

Чому українцям потрібно економити електроенергію у пікові години

"Памʼятаємо, що розумне споживання електроенергії у пікові години (17:00-22:00) є важливим внеском кожного у забезпечення надійного електропостачання", — написав Денис Шмигаль.

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За його словами, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб система залишалася стабільною. Але важливу роль у цьому процесі відіграють і самі споживачі.

Раніше Новини.LIVE писали, що НКРЕКП може незабаром розглянути пропозицію Укренерго підняти тариф на передачу електроенергії. Йдеться про можливе зростання на 30%. Це в першу чергу зачепить бізнес, але з часом і люди можуть відчути наслідки — через дорожчі товари та послуги.

Також Новини.LIVE розповідали, що сонячні панелі за обсягами виробництва не може зрівнятися з атомною енергетикою. АЕС значно ефективніші й дають набагато більше електрики. До того ж, щоб отримати ту саму потужність від сонячних станцій, під них потрібно виділити величезні площі землі.