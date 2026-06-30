Жара повысила риски для энергосистемы Украины: в правительстве обратились к потребителям

Нагрузка на энергосистему Украины усилилась из-за жары. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за нетипичной жары, охватившей большинство европейских стран, в Украине резко выросло потребление электроэнергии. В связи с этим энергосистема сейчас работает под повышенной нагрузкой.

О том, как жара влияет на энергосистему Украины и какие меры принимает правительство, чтобы избежать дефицита электроэнергии в часы пиковой нагрузки, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Как правительство пытается стабилизировать энергосистему в условиях аномальной жары

Чтобы избежать перебоев в часы пиковой нагрузки и снизить риск дефицита электроэнергии, правительство дало ряд поручений. В частности:

Энергетикам рекомендовали пересмотреть графики ремонтов на атомных электростанциях, чтобы в часы наибольшего потребления они могли вырабатывать больше электроэнергии. Поставлена задача как можно быстрее завершить ремонты на тепловых электростанциях и вернуть в строй оборудование общей мощностью не менее 300 МВт. Более активно задействовать установки накопления энергии. Это поможет покрывать пиковые нагрузки и добавит ещё примерно 300 МВт резервной мощности.

Отдельно речь идет об более активном использовании когенерационных установок и газовых станций. Для этого планируется упростить условия их работы, чтобы они работали эффективнее. Также Украина планирует увеличивать импорт электроэнергии из стран Евросоюза.

Почему украинцам нужно экономить электроэнергию в пиковые часы

"Помним, что разумное потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки (17:00–22:00) — важный вклад каждого в обеспечение надежного электроснабжения", — написал Денис Шмыгаль.

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По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы система оставалась стабильной. Но важную роль в этом процессе играют и сами потребители.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что НКРЭКП может в ближайшее время рассмотреть предложение Укрэнерго о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Речь идет о возможном росте на 30%. Это в первую очередь коснется бизнеса, но со временем и люди могут ощутить последствия — из-за подорожания товаров и услуг.

Также Новини.LIVE сообщали, что солнечные панели по объемам производства не могут сравниться с атомной энергетикой. АЭС значительно эффективнее и производят гораздо больше электроэнергии. К тому же, чтобы получить ту же мощность от солнечных станций, под них нужно выделить огромные площади земли.