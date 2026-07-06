В Украине могут ввести новые тарифы на электроэнергию для населения: что планируют изменить

Стоимость электроэнергии для населения в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине могут обновить систему расчета стоимости электроэнергии для населения. Речь идет о возможных изменениях в трехзонном тарифе, а именно — о пересмотре коэффициентов для разных периодов суток.

О том, как могут измениться зональные тарифы на электроэнергию для населения, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на предложение председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

Какие изменения предлагают ввести для потребителей электроэнергии

Он пояснил, что обычные призывы пользоваться электроэнергией в другое время практически не влияют на поведение людей. Поэтому, по его мнению, украинцев следует мотивировать не словами, а более выгодными тарифами.

По словам Геруса, днем электроэнергию можно сделать значительно дешевле, а вечером, когда нагрузка на сеть максимальна, наоборот — дороже. Это должно побудить людей переносить часть бытовых дел на дневное время.

Он отметил, что в последние годы в Украине активно развивается солнечная энергетика. Из-за этого днем часто вырабатывается больше электроэнергии, чем требуется.

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Именно поэтому предлагается применять дневной коэффициент 0,4. Фактически это означает, что в этот период потребители будут платить лишь 40% от обычного тарифа. Зато в вечерние часы могут ввести повышенные коэффициенты. Такой подход поможет снизить пиковую нагрузку на энергосистему.

Как предлагается изменить коэффициенты для трёхзонных тарифов на электроэнергию. Фото: Скриншот

Депутат подчеркнул, что найти идеальную модель тарифов непросто, однако изменения необходимы, ведь энергетическая система страны постепенно меняется, а доля солнечной энергии постоянно растет.

Сколько будет стоить киловатт электроэнергии для бытовых потребителей в июле 2026 года

С 1 июля 2026 года украинцы по-прежнему будут оплачивать электроэнергию по действующему тарифу — 4,32 гривны за 1 кВт-ч. Повышение стоимости пока не предусмотрено.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что правительство продлило действие этого тарифа до 31 октября 2026 года. Таким образом, для бытовых потребителей цена на электроэнергию пока остается неизменной.

Например, если семья использовала за месяц 200 кВт-ч электроэнергии, то сумма к оплате составит 864 гривны (200 × 4,32).

Меньше платить могут владельцы двухзонных счетчиков. Для них действуют разные тарифы в зависимости от времени суток:

дневной период длится с 7:00 до 23:00;

ночной — с 23:00 до 7:00.

Ночью стоимость электроэнергии вдвое ниже — 2,16 гривны за 1 кВт-ч. Поэтому, если стиральную машину, бойлер или другую энергоемкую технику включать именно в это время, можно заметно сократить расходы на оплату света.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 июля в некоторых украинских городах начали действовать обновленные тарифы на воду. В связи с этим людям, пользующимся жилищными субсидиями, пересчитают размер государственной помощи. Это произойдет автоматически — обращаться никуда не нужно.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за сильной жары, охватившей почти всю Европу, украинцы стали значительно больше потреблять электроэнергию. В результате нагрузка на энергосистему существенно возросла. Чтобы не допустить перебоев со светом в часы наибольшего потребления и предотвратить возможный дефицит электроэнергии, правительство приняло ряд соответствующих решений.