Септик для частного дома: сколько стоит организовать водоотвод

Стоимость установки септика. Фото: Новини.LIVE, кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

В украинцев, проживающих в частном доме, рано или поздно возникает необходимость организовать водоотвод. Одним из оптимальных вариантов является септик — специальный резервуар для сбора канализационных стоков. Не помешает узнать, сколько стоит проложить систему в Украине.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на историю пользовательницы социальной сети Instagram.

Какая стоимость септика для дома

Украинка заказала установку септика в компании, которая ранее организовала возле дома скважину (обошлось ориентировочно в 70 000 грн). Поэтому за доставку материалов и работу манипулятора платить не пришлось — эти услуги вошли в стоимость скважины.

"Смонтировали септик вместе с колодцем за один рабочий день. 49 415 грн — общая стоимость септика почти на 12 кубов, на два колодца, с переливом и вентиляцией", — отметила девушка.

Некоторые комментаторы в Instagram отметили, что цена оказалась небольшой: кому-то подрядчики рассчитали от 90 000 до 250 000 грн, в зависимости от населенного пункта. Очевидно, суммы варьируются в разных регионах Украины и меняются с учетом конкретных затрат (на материалы, работу техники и т. д.).

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Тарифы на воду в Украине

Ранее мы рассказывали, что происходит с тарифами на водоснабжение и водоотведение в разных городах Украины. С 1 июня 2026 года коммунальные услуги подорожали для многих потребителей. Новая стоимость находится на таком уровне:

Павлоград — 113 грн за кубометр;

Дрогобыч — 87,30 грн за кубометр;

Вознесенск — 71,44 грн за кубометр;

Запорожье — 69,37 грн за кубометр;

Черновцы — 63,56 грн за кубометр.

В Виннице тоже планируют поднять тарифы с 25,5 грн до более 81 грн за кубометр, однако окончательного решения водоканал еще не принял. Аналогичная ситуация в Киеве: по прогнозу народного депутата Алексея Кучеренко, ориентировочная стоимость воды вместе с отводом может составить 50-60 грн.

Причины пересмотра тарифов просты — предприятия не способны покрыть реальные расходы теми ценами, к которым привыкли потребители. Без установления целесообразной стоимости коммунальных услуг могут возникнуть проблемы с бесперебойным водоснабжением.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит провести газ и отопление в дом. Известный украинский блогер назвал реальную цену за оборудование и работу мастеров. Он заплатил 285 000 грн за подключение основных коммуникаций в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, во сколько обойдется фундамент дома. Украинец заплатил за материалы и услуги подрядчиков 13 800 долларов. Он заказал фундамент под одноэтажное жилье общей площадью 95 квадратных метров.