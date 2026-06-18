Септик для приватного будинку: скільки коштує організувати водовідведення

Скільки коштує встановити септик: українка назвала реальну суму витрат
В українців, які мешкають у приватному будинку, рано чи пізно виникає потреба організувати водовідведення. Одним із оптимальних варіантів є септик — спеціальний резервуар для стікання каналізаційних відходів. Не завадить дізнатися, скільки коштує прокласти систему в Україні.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на історію користувачки соціальної мережі Instagram.
Яка вартість септику для будинку
Українка замовила встановлення септику в компанії, яка раніше організувала біля будинку свердловину (обійшлося орієнтовно у 70 000 грн). Тому за доставка матеріалів і роботу маніпулятора платити не довелося — ці послуги ввійшли у вартість свердловини.
"Змонтували септик разом із колодязем за один робочий день. 49 415 грн — загальна вартість септика майже на 12 кубів, на два колодязі, з переливом і вентиляцією", — зазначила дівчина.
Деякі коментатори в Instagram зазначили, що ціна вийшла невеликою: комусь підрядники порахували від 90 000 до 250 000 грн, залежно від населеного пункту. Очевидно, суми варіюються в різних регіонах України та змінюються з огляду на конкретні витрати (за матеріали, роботу техніки тощо).
Тарифи на воду в Україні
Раніше ми розповідали, що відбувається з тарифами на водопостачання та водовідведення в різних містах України. З 1 червня 2026 року комунальні послуги подорожчали для багатьох споживачів. Зокрема нова вартість перебуває на такому рівні:
- Павлоград — 113 грн за кубометр;
- Дрогобич — 87,30 грн за кубометр;
- Вознесенськ — 71,44 грн за кубометр;
- Запоріжжя — 69,37 грн за кубометр;
- Чернівці — 63,56 грн за кубометр.
У Вінниці також планують підняти тарифи з 25,5 грн до понад 81 грн за кубометр, однак остаточного рішення водоканал ще не ухвалив. Аналогічна ситуація в Києві: за прогнозом народного депутата Олексія Кучеренка, орієнтовна вартість води разом із відведенням може становити 50-60 грн.
Причини перегляду тарифів прості — підприємства не здатні покрити реальні витрати тими цінами, до яких звикли споживачі. Без встановлення доцільної вартості комунальних послуг можуть виникнути проблеми з безперебійним водопостачанням.
Що ще варто знати українцям
Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує провести газ та опалення в будинок. Відомий український блогер назвав реальну ціну за обладнання та роботу майстрів. Він заплатив 285 000 грн за підключення основних комунікацій у 2026 році.
Також Новини.LIVE розповідали, в яку суму обійдеться фундамент будинку. Українець заплатив за матеріали та послуги підрядників 13 800 доларів. Він замовив фундамент під одноповерхове житло загальною площею 95 квадратний метрів.