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Головна Економіка Скільки коштує встановити септик: українка назвала реальну суму витрат

Скільки коштує встановити септик: українка назвала реальну суму витрат

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 13:06
Септик для приватного будинку: скільки коштує організувати водовідведення
Вартість встановлення септику. Фото: Новини.LIVE, кадри з відео. Колаж: Новини.LIVE

В українців, які мешкають у приватному будинку, рано чи пізно виникає потреба організувати водовідведення. Одним із оптимальних варіантів є септик — спеціальний резервуар для стікання каналізаційних відходів. Не завадить дізнатися, скільки коштує прокласти систему в Україні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на історію користувачки соціальної мережі Instagram.

Яка вартість септику для будинку

Українка замовила встановлення септику в компанії, яка раніше організувала біля будинку свердловину (обійшлося орієнтовно у 70 000 грн). Тому за доставка матеріалів і роботу маніпулятора платити не довелося — ці послуги ввійшли у вартість свердловини.

"Змонтували септик разом із колодязем за один робочий день. 49 415 грн — загальна вартість септика майже на 12 кубів, на два колодязі, з переливом і вентиляцією", — зазначила дівчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деякі коментатори в Instagram зазначили, що ціна вийшла невеликою: комусь підрядники порахували від 90 000 до 250 000 грн, залежно від населеного пункту. Очевидно, суми варіюються в різних регіонах України та змінюються з огляду на конкретні витрати (за матеріали, роботу техніки тощо).

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Тарифи на воду в Україні

Раніше ми розповідали, що відбувається з тарифами на водопостачання та водовідведення в різних містах України. З 1 червня 2026 року комунальні послуги подорожчали для багатьох споживачів. Зокрема нова вартість перебуває на такому рівні:

  • Павлоград — 113 грн за кубометр;
  • Дрогобич — 87,30 грн за кубометр;
  • Вознесенськ — 71,44 грн за кубометр;
  • Запоріжжя — 69,37 грн за кубометр;
  • Чернівці — 63,56 грн за кубометр.

У Вінниці також планують підняти тарифи з 25,5 грн до понад 81 грн за кубометр, однак остаточного рішення водоканал ще не ухвалив. Аналогічна ситуація в Києві: за прогнозом народного депутата Олексія Кучеренка, орієнтовна вартість води разом із відведенням може становити 50-60 грн.

Причини перегляду тарифів прості — підприємства не здатні покрити реальні витрати тими цінами, до яких звикли споживачі. Без встановлення доцільної вартості комунальних послуг можуть виникнути проблеми з безперебійним водопостачанням.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує провести газ та опалення в будинок. Відомий український блогер назвав реальну ціну за обладнання та роботу майстрів. Він заплатив 285 000 грн за підключення основних комунікацій у 2026 році.

Також Новини.LIVE розповідали, в яку суму обійдеться фундамент будинку. Українець заплатив за матеріали та послуги підрядників 13 800 доларів. Він замовив фундамент під одноповерхове житло загальною площею 95 квадратний метрів.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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