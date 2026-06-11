Фундамент будинку у 2026 році: українець назвав реальну вартість будівництва

Витрати на фундамент будинку. Фото: УНІАН, кадр із відео. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які вирішують побудувати власний будинок, стикаються з багатьма викликами. Адже потрібно подбати про кожну деталь — від залиття фундаменту до ремонту всередині житла. Ми дізналися, скільки грошей доведеться витратити вже на першому етапі роботи.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на історію українця в Instagram.

Скільки коштує залити фундамент

Через дорожчання бетону і послуг будівельників у 2026 році витрати наших громадян, які хочуть звести приватне житло, суттєво зросли. Необхідно оплатити доставку матеріалів, земляні роботи, монтаж опалубки, армування і багато іншого.

Віталій Денисенко поділився в соціальній мережі власним досвідом залиття фундаменту під одноповерховий будинок загальною площею 95 квадратний метрів. Він назвав суму, яку заплатив підрядникам, однак не уточнив кількість витрачених матеріалів.

"Залили стрічку глибиною 1,2 метра, заповнили доверху бетоном, зробили заміщення ґрунту, провели всі комунікації (водопровід, каналізація) і зроблено невеликий фундамент під терасу. Загальна вартість разом з матеріалами і роботою — 13 800 доларів", — зазначив чоловік.

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Навіть якщо будинок буде двоповерховим, але площа фундаменту аналогічна, то витрати перебуватимуть на такому ж рівні. Звісно, кінцева сума може відрізнятися з огляду на ціну матеріалів і вартість послуг конкретних підрядників.

Скільки коштує "коробка" будинку

Раніше ми розповідали, скільки доведеться заплатити за будівництво "коробки" одноповерхового приватного будинку площею 200 квадратних метрів. Власник девелоперської компанії Олексій Куцанів назвав орієнтовну суму станом на 2026 рік без урахування додаткових робіт.

"Збудувати фундамент, стіни і дах коштує близько 395 доларів за 1 кв.м. Сумарно маємо 77 000 доларів. Додатково беремо площу тераси і ганку — в середньому 30 кв.м. Це дешевше, бо немає стін, а лише фундамент і дах", — уточнив фахівець.

Загальна сума за "коробку" в базовій комплектації, тобто без вікон, опалення та ремонту, перебуває на рівні 83 600 доларів. Що цікаво, ціна одного квадратного метра знижується зі збільшенням площі житла.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує провести світло до земельної ділянки. Українка поділилася досвідом підключення приватної території до електромережі. Вся робота обійшлася замовниці у 49 000 грн станом на літо 2025 року.

Також Новини.LIVE розповідали, за яку кількість квадратних метрів житла не треба платити податок. Пільга поширюється на квартири до 60 кв.м і будинки до 120 кв.м. Для кількох різних об’єктів нерухомості встановлена межа 180 кв.м.