Фундамент дома в 2026 году: украинец назвал реальную стоимость строительства

Расходы на фундамент дома. Фото: УНИАН, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, решившие построить собственный дом, сталкиваются со множеством трудностей. Ведь нужно позаботиться о каждой детали — от заливки фундамента до ремонта внутри жилья. Мы выяснили, сколько денег придется потратить уже на первом этапе работ.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на историю украинца в Instagram.

Сколько стоит заливка фундамента

Из-за подорожания бетона и услуг строителей в 2026 году расходы наших граждан, желающих построить частное жилье, существенно выросли. Необходимо оплатить доставку материалов, земляные работы, монтаж опалубки, армирование и многое другое.

Виталий Денисенко поделился в социальной сети собственным опытом заливки фундамента под одноэтажный дом общей площадью 95 квадратных метров. Он назвал сумму, которую заплатил подрядчикам, однако не уточнил количество израсходованных материалов.

"Залили ленту глубиной 1,2 метра, заполнили доверху бетоном, произвели замещение грунта, провели все коммуникации (водопровод, канализация) и сделали небольшой фундамент под террасу. Общая стоимость вместе с материалами и работой — 13 800 долларов", — отметил мужчина.

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Даже если дом будет двухэтажным, но площадь фундамента аналогична, то расходы останутся на том же уровне. Конечно, конечная сумма может отличаться в зависимости от цены материалов и стоимости услуг конкретных подрядчиков.

Сколько стоит "коробка" дома

Ранее мы рассказывали, сколько придется заплатить за строительство "коробки" одноэтажного частного дома площадью 200 квадратных метров. Владелец девелоперской компании Алексей Куцанив назвал ориентировочную сумму по состоянию на 2026 год без учета дополнительных работ.

"Построить фундамент, стены и крышу стоит около 395 долларов за 1 кв.м. Итого получается 77 000 долларов. Дополнительно берем площадь террасы и крыльца — в среднем 30 кв.м. Это дешевле, потому что нет стен, а только фундамент и крыша", — уточнил специалист.

Общая сумма за "коробку" в базовой комплектации, то есть без окон, отопления и ремонта, составляет 83 600 долларов. Что интересно, цена одного квадратного метра снижается с увеличением площади жилья.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит провести свет к земельному участку. Украинка поделилась опытом подключения частной территории к электросети. Вся работа обошлась заказчице в 49 000 грн по состоянию на лето 2025 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, за какое количество квадратных метров жилья не нужно платить налог. Льгота распространяется на квартиры до 60 кв.м и дома до 120 кв.м. Для нескольких разных объектов недвижимости установлен предел в 180 кв.м.