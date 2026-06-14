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Головна Економіка Скільки коштує провести газ та опалення в будинок: блогер назвав суму

Скільки коштує провести газ та опалення в будинок: блогер назвав суму

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 15:10
Підключити газ та опалення в будинок: відомий блогер назвав реальні витрати
Вартість підключення газу в будинку. Фото: кадри з відео. Колаж: Новини.LIVE

Власникам приватних будинків і квартир може знадобитися підключення житла до основних комунікацій. Постачальники газу надають відповідні послуги, однак тарифи відрізняться, а кінцева вартість робіт залежить від багатьох факторів. Українець поділився власним досвідом проведення газу та опалення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Instagram-блогера Андрія Галина.

Скільки коштує підключити газ та опалення

На популярного українського блогера підписалися 935 тисяч користувачів соціальної мережі. Він вирішив поділитися з читачами досвідом проведення в будинку основних комунікацій та розповів, яку загальну суму довелося витратити.

"Почнемо з газу. В листопаді ми подали документи і провели першу оплату на 26 000 грн. Друга оплата на початку січня — 43 000 грн. Поверхневі роботи почалися 16 січня. Через морози прокопати землю і підвести газ вдалося лише з 26 лютого. Тоді заплатили останні суми — 500, 800 і 1 200 грн", — зазначив блогер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На проведення газу пішло три з половиною місяці, а загальні витрати досягли рівня 72 000 грн. Наступним кроком стало підключення опалення:

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  • вартість котла — 53 550 грн;
  • 14 батарей з усіма трубами і комплектуючими — 122 000 грн;
  • робота майстрів — 37 000 грн.

Весь процес обійшовся замовнику в 285 000 грн. Варто розуміти, що фіксованого тарифу на підключення не існує: витрати будуть залежати від індивідуальних обставин, зокрема відстані до газової труби, складності робіт і навіть регіону України.

Скільки коштує провести світло

Раніше ми розповідали, скільки потрібно заплатити за підключення земельної ділянки до загальної електромережі. Українка поділилася своєю історією в Instagram: вона замовила послугу в ДТЕК, але чекала на виконання робіт близько двох місяців.

"Оплата складалася з двох частин. Перша — за кількість кіловат. Друга — вартість монтажу і матеріалів. Ми замовили 21 кіловат. Тип підключення — стандартний. Вийшло 49 090 грн з урахуванням ПДВ", — пояснила дівчина.

Додатково за монтаж і матеріали вона заплатила 8 630 грн. Загальна вартість підключення світла склала 57 720 грн станом на літо 2025 року. Знову таки, в кожному конкретному випадку тарифи будуть відрізнятися.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть скасувати мораторій на підвищення комунальних тарифів. Експерти все частіше закликають наблизити ціни до ринкового рівня. Адже нинішня вартість газу та електроенергії є збитковою, що призводить до боргів.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям потрібно подати заяву на субсидію в період неопалювального сезону. Звернення приймають протягом двох місяців після його старту. Інакше виплати за попередні місяці будуть втрачені.

газ опалення будинок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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