Подключить газ и отопление в дом: известный блогер назвал реальные расходы

Стоимость подключения газа в доме. Фото: кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Владельцам частных домов и квартир может понадобиться подключение жилья к основным коммуникациям. Поставщики газа предоставляют соответствующие услуги, однако тарифы различаются, а конечная стоимость работ зависит от многих факторов. Украинец поделился собственным опытом подключения газа и отопления.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Instagram-блогера Андрея Галина.

Сколько стоит подключить газ и отопление

На популярного украинского блогера подписались 935 тысяч пользователей социальной сети. Он решил поделиться с читателями опытом проведения в доме основных коммуникаций и рассказал, какую общую сумму пришлось потратить.

"Начнем с газа. В ноябре мы подали документы и произвели первый платеж в размере 26 000 грн. Второй платеж в начале января — 43 000 грн. Наземные работы начались 16 января. Из-за морозов прокопать землю и подвести газ удалось только с 26 февраля. Тогда заплатили последние суммы — 500, 800 и 1 200 грн", — отметил блогер.

На прокладку газа ушло три с половиной месяца, а общие расходы достигли 72 000 грн. Следующим шагом стало подключение отопления:

Читайте также:

стоимость котла — 53 550 грн;

14 батарей со всеми трубами и комплектующими — 122 000 грн;

работа мастеров — 37 000 грн.

Весь процесс обошелся заказчику в 285 000 грн. Стоит понимать, что фиксированного тарифа на подключение не существует: расходы будут зависеть от индивидуальных обстоятельств, в частности расстояния до газовой трубы, сложности работ и даже региона Украины.

Сколько стоит провести свет

Ранее мы рассказывали, сколько нужно заплатить за подключение земельного участка к общей электросети. Украинка поделилась своей историей в Instagram: она заказала услугу в ДТЭК, но ждала выполнения работ около двух месяцев.

"Оплата состояла из двух частей. Первая — за количество киловатт. Вторая — стоимость монтажа и материалов. Мы заказали 21 киловатт. Тип подключения — стандартный. Получилось 49 090 грн с учетом НДС", — пояснила девушка.

Дополнительно за монтаж и материалы она заплатила 8 630 грн. Общая стоимость подключения света составила 57 720 грн по состоянию на лето 2025 года. Опять же, в каждом конкретном случае тарифы будут отличаться.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут отменить мораторий на повышение коммунальных тарифов. Эксперты все чаще призывают приблизить цены к рыночному уровню. Ведь нынешняя стоимость газа и электроэнергии является убыточной, что приводит к долгам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцам нужно подать заявление на субсидию в период неотопительного сезона. Заявления принимаются в течение двух месяцев после его начала. В противном случае выплаты за предыдущие месяцы будут утрачены.