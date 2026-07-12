Альтанка, теплиця чи гараж: що можна та заборонено будувати на своїй ділянці без дозволу у 2026 році

Правила будівництва на приватних земельних ділянках. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Навіть, якщо українці мають у власності земельну ділянку, це ще не означає, що вони можуть спокійно будувати на ній будь-які споруди. Інколи для цього потрібно отримати окремий дозвіл. Тож варто знати, що можна побудувати на своїй ділянці без додаткового погодження у 2026 році.

Про те, які споруди українці можуть будувати на власній землі без додаткових дозволі та погоджень у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №406 від 7 червня 2017 року.

Що можна будувати на своїй землі без дозволу

Чимало власників земельних ділянок переконані, що якщо земля перебуває у приватній власності, то на ній можна будувати будь-які споруди без жодних дозволів. Насправді ж це не зовсім так.

Дійсно, існує перелік об'єктів, які можна будувати без оформлення дозвільної документації та без процедури введення в експлуатацію. До них належать:

сходи;

навіси;

теплиці;

альтанки;

накриття;

літні душові;

тимчасові гаражі без фундаменту;

інші тимчасові споруди, які не мають фундаменту.

Крім цього, у визначених законом випадках без оформлення дозвільної документації можна проводити окремі ремонтні роботи, перепланування приміщень або заміну покрівлі. Але лише за умови, що такі роботи не передбачають втручання в несучі конструкції будівлі.

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Однак для будівництва капітальних споруд діють зовсім інші правила. Оформити відповідні документи потрібно, якщо ви плануєте звести:

капітальну лазню;

житловий будинок;

гараж із фундаментом;

іншу капітальну господарську будівлю.

Залежно від особливостей будівництва можуть знадобитися будівельний паспорт, повідомлення про початок виконання робіт або інші документи, передбачені чинним законодавством.

Варто також пам'ятати, що право власності на земельну ділянку саме по собі не дає необмеженого права забудови. Навіть якщо для певної споруди закон не вимагає отримання дозволу, її розміщення все одно має відповідати будівельним, санітарним та протипожежним нормам.

Тож перед початком будь-якого будівництва варто з'ясувати, чи потрібні дозвільні документи саме у вашому випадку. Це допоможе уникнути штрафів, судових спорів і проблем із подальшим оформленням нерухомості.

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