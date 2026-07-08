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Главная Экономика Сколько стоит построить чашу под бассейн в Украине: реальные расходы в 2026 году

Сколько стоит построить чашу под бассейн в Украине: реальные расходы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 17:12
Строительство бассейна в Украине: сколько стоит монтаж бетонной чаши в 2026 году
Строительство чаши для бассейна. Фото: Pexels, кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые украинцы, проживающие в частном доме, могут захотеть дополнительных удобств. Например, установить бассейн для отдыха в летний период. Мы выяснили, сколько примерно будет стоить строительство бассейна по состоянию на 2026 год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на владельца строительной компании Алексея Куцанива в Instagram.

Сколько стоит чаша для бассейна

Специалист поделился информацией о расходах заказчиков на строительство бетонной чаши для бассейна размером шесть метров в длину и три метра в высоту (по внутренней части). Конечно, общая сумма является ориентировочной и может существенно отличаться в зависимости от подрядчиков, выбранных материалов, параметров и сезона выполнения работ.

"Стоимость такого бассейна с материалами, работой, логистикой, нашими услугами — все "под ключ" — 7 600 долларов. За эти деньги клиенты получают идеально ровную чашу, в которую можно дальше устанавливать закладные детали, облицовывать и наполнять водой", — отметил Алексей Куцанов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пользователь социальной сети TikTok, занимающийся строительством бассейнов, подробно рассказал о затратах на чашу размером 9х4 метра в 2026 году:

Читайте также:
  • арматура — 75 000 грн;
  • бетон — 115 000 грн;
  • опалубка — 81 000 грн;
  • штукатурка чаши и лестница — 60 000 грн;
  • котлован, аренда техники — 88 000 грн;
  • гидроизоляция и утепление — 41 000 грн;
  • щебень — 20 000 грн;
  • прочие расходные материалы — 36 000 грн;
  • работа мастеров — 250 000 грн;
  • аренда бетонного насоса (три смены) — 45 000 грн.

Общие расходы составляют около 791 000 грн, и это только стоимость строительства чаши для бассейна. Отдельно нужно учесть систему очистки воды, без которой купание очень быстро станет невозможным. Речь идет о покупке насоса, фильтра, запорной арматуры, форсунок и пр.

Кроме того, воду необходимо регулярно обеззараживать, в чем помогут автоматическая станция дозирования хлора, ультрафиолетовая лампа, автоматический контроль pH и другие механизмы. Кто-то может захотеть установить подогрев, дабы купаться не только летом. В целом строительство и эксплуатация бассейна в Украине — недешевое удовольствие.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит оградить земельный участок забором. За 3D-сетку и дополнительные материалы владельцы частного дома заплатили 78 400 грн. Однако в эту сумму не входит монтаж, поскольку всю работу выполнил мужчина без помощи мастеров.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую сумму потратила украинская семья на крышу и пристройку. По состоянию на 2026 год владельцы жилья заплатили 414 266 грн плюс 336 100 грн за два запроса. Сумма не включает стоимость установки дверей/окон для пристройки.

строительство дом расходы
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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