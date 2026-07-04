Забор возле дома: сколько стоит оградить земельный участок и жилье в 2026 году

Стоимость забора в Украине. Фото: Новини.LIVE, кадр из видео, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Живя в частном доме, особенно в сельской местности, без забора не обойтись. Украинская семья поделилась в социальной сети информацией о том, сколько денег было потрачено на материалы. Эта сумма может стать ориентиром для других людей, которые планируют поставить забор вокруг своего жилья.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост пользовательницы социальной сети Instagram.

Сколько стоит забор в 2026 году

Муж с женой решили благоустроить земельный участок вокруг дома и выбрали для ограждения территории так называемую 3D-сетку. Ее установили с трех сторон, а фасад оставили открытым для будущих дизайнерских решений.

"Рабочий метраж составил 160 погонных метров. Параметры сетки такие: высота забора — 1,5 метра, столбики — 2,5 метра, толщина прута — 4х4 миллиметра. Стоимость монтажа — ноль гривен, потому что муж сделал все своими руками", — рассказала девушка.

За щебень для монтажа пара заплатила 7 000 грн — это стоимость 10 тонн вместе с доставкой. Сама 3D-сетка обошлась в 69 900 грн плюс доставка 1 500 грн. Таким образом, общие расходы на забор для частного дома составили 78 400 грн. Конечно, если бы пришлось платить мастерам за работу, сумма оказалась бы больше.

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Сколько стоит дом в деревне

Ранее мы рассказывали, за сколько украинцы могут купить старую хату в сельской местности. Мы узнали об опыте нескольких человек, которые решили приобрести заброшенную недвижимость и отремонтировать ее для комфортного проживания в 2026 году.

Архитектор и дизайнер Алина Глебко заплатила 6 000 долларов (около 270 000 грн) за дом, который требует лишь косметического ремонта и замены мебели. Девушка Владислава купила жилье в Черниговской области за 5 000 долларов (225 000 грн), получив в придачу большой сад, летнюю кухню и пристройку для домашних животных.

Украинка Аня за очень неприглядный снаружи дом, расположенный в Днепропетровской области, отдала всего 30 000 грн. Однако получила еще 60 соток земли для садоводства и огородничества. В то же время реставрация дома потребует немалых затрат.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит установить новую крышу и возвести пристройку. Девушка поделилась в Instagram информацией о том, какую сумму потратила на монтажные работы. Вместе с материалами она заплатила 414 266 грн за крышу и 336 100 грн — за пристройку.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит пробурить скважину возле частного дома. Чтобы в наличии всегда была вода, владельцы жилья монтируют специальные отверстия с доступом к подземным водам. Украинка поделилась в сети, какую сумму заплатила за скважину.