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Главная Экономика Сколько стоит хата в селе: украинцы поделились реальными историями расходов

Сколько стоит хата в селе: украинцы поделились реальными историями расходов

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 10:05
Хата в украинском селе: сколько стоит недвижимость и что получают новые владельцы
Покупка жилья в украинском селе. Фото: кадр с видео, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Инвестируя в недвижимость, украинцы обычно выбирают квартиры в городах или частные дома с готовым ремонтом и коммуникациями. Расходы будут немаленькими, а старое жилье в селах обойдется гораздо дешевле. Мы узнали, сколько наши граждане потратили на дома, расположенные подальше от городской суеты.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения пользователей социальной сети Instagram.

Сколько стоит дом в украинском селе

Стать владельцем недвижимости в Украине, как оказалось, не так уж дорого. За большой частный дом с несколькими комнатами архитектор и дизайнер Алина Глебко заплатила 6 000 долларов (около 270 000 грн). Нужно только произвести косметический ремонт и заменить мебель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Украинка Владислава переехала из Киева в село Черниговской области, заплатив за дом с подключенными коммуникациями (вода, газ и электричество) 5 000 долларов, что эквивалентно 225 000 грн. Дополнительно новые жильцы получили в пользование большой сад, летнюю кухню и пристройки для домашних животных.

Всего за 30 000 грн девушка Аня купила в Днепропетровской области небольшой старый дом и 60 соток земли. Судя по помещению и территории, это скорее дача для отдыха, садоводства и огородничества. Неподалеку протекает река, создавая соответствующую атмосферу.

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Сколько стоит построить дом

Стоимость домов в селах трудно сравнить с расходами, которые придется понести при строительстве собственного дома с нуля. Ранее мы рассказывали, что одна только "коробка" обойдется в 83 600 долларов (3,8 млн гривен). Это цена базовой комплектации помещения на 200 квадратных метров.

"По состоянию на 2026 год построить коробку дома, а именно фундамент, стены и крышу стоит около 395 долларов за 1 м2. Суммарно имеем стоимость 77 000 долларов", — отметил владелец строительной компании Алексей Куцанив.

Дополнительно следует учесть расходы на террасу и крыльцо. Цена одного квадратного метра будет меньше, поскольку придется проложить только фундамент и крышу, без стен. А сколько еще придется вложить в ремонт, проведение коммуникаций и мебель — остается загадкой.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит вырыть скважину на воду возле частного дома. Украинская семья поделилась в социальной сети информацией из собственного опыта. Они потратили около 70 000 грн на материалы и работу подрядчиков.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит утеплить потолок в доме. Владелица жилья назвала сумму расходов в 2026 году для помещения площадью 90 квадратных метров. Она заплатила чуть больше 90 000 грн, хотя могла сэкономить на материалах.

недвижимость жилье дом
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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