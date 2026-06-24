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Головна Економіка Скільки коштує хата в селі: українці поділилися реальними історіями витрат

Скільки коштує хата в селі: українці поділилися реальними історіями витрат

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 10:05
Хата в українському селі: скільки коштує нерухомість та що отримують нові власники
Купівля житла в українському селі. Фото: кадр із відео, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Інвестуючи в нерухомість, українці зазвичай обирають квартири у містах або приватні будинки з готовим ремонтом і комунікаціями. Витрати будуть немаленькими, натомість старе житло у селах обійдеться набагато дешевше. Ми дізналися, скільки наші громадяни витратили на хати, розташовані подалі від міської метушні.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на дописи користувачів соціальної мережі Instagram.

Скільки коштує хата в українському селі

Стати власником нерухомості в Україні, як виявилося, не так уже й дорого. За великий приватний будинок з кількома кімнатами архітекторка і дизайнерка Аліна Глєбко заплатила 6 000 доларів (близько 270 000 грн). Потрібно лише зробити косметичний ремонт і замінити меблі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Українка Владислава переїхала з Києва в село Чернігівської області, заплативши за будинок із підключеними комунікаціями (вода, газ та електрика) 5 000 доларів, що еквівалентно 225 000 грн. Додатково нові мешканці отримали в користування великий садок, літню кухню та прибудови для свійських тварин.

Всього за 30 000 грн дівчина Аня купила в Дніпропетровській області невелику стару хату і 60 соток землі. Судячи з приміщення і території, це швидше дача для відпочинку, садівництва та огородництва. Неподалік протікає річка, створюючи відповідну атмосферу.

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Скільки коштує побудувати будинок

Вартість хатин у селах важко порівняти з витратами, які доведеться понести в разі будівництва власного будинку з нуля. Раніше ми розповідали, що одна лише "коробка" обійдеться у 83 600 доларів (3,8 млн гривень). Це вартість базової комплектації приміщення на 200 квадратних метрів.

"Станом на 2026 рік збудувати коробку будинку, а саме фундамент, стіни і дах, коштує близько 395 доларів за 1 м2. Сумарно маємо вартість 77 000 доларів", — зазначив власник будівельної компанії Олексій Куцанів.

Додатково слід врахувати витрати на терасу і ганок. Ціна одного квадратного метра буде меншою, оскільки доведеться прокласти лише фундамент і дах, без стін. А скільки ще доведеться вкласти в ремонт, проведення комунікацій та меблі — залишається загадкою.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує вирити свердловину на воду біля приватного будинку. Українська родина поділилася в соціальній мережі інформацією з власного досвіду. Вони витратили близько 70 000 грн на матеріали і роботу підрядників.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує утеплити стелю в будинку. Власниця житла назвала суму витрат у 2026 року для приміщення площею 90 квадратних метрів. Вона заплатила трохи більше 90 000 грн, хоча могла заощадити на матеріалах.

нерухомість житло будинок
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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