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Головна Економіка Скільки коштує вирити свердловину на воду: українці назвали реальні витрати

Скільки коштує вирити свердловину на воду: українці назвали реальні витрати

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 14:12
Свердловина на воду для будинку: скільки грошей потрібно для комфортного життя
Свердловина на воду для будинку. Фото: кадри з відео, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Дуже часто, купуючи приватний будинок у селі, доводиться робити масштабний ремонт і прокладати комунікації. Наприклад, проводити газ, опалення, воду тощо. Цікаво дізнатися, яку суму доведеться витратити українцям, аби забезпечити житло водопостачанням у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на історію користувачів соціальної мережі Instagram.

Яка вартість свердловини у 2026 році

Щоб отримати джерело чистої питної, господарської та технічної води у приватному будинку, зазвичай викопують свердловини, які не залежать від централізованих комунальних мереж. Блогерка Софія Сізова розповіла підписникам в Instagram, скільки грошей їй довелося витратити.

"Яма безплатна, бо її викопав чоловік за два дні. Ми взяли два кільця висотою 90 і 60 сантиметрів, шириною півтора метра. Вони нам обійшлися у 6 000 грн плюс кришка 3 000 грн. Інші витрати включали доставку 2 000 грн, пластикову кришку 700 грн, дюбеля і клей десь 200 грн", — розповіла дівчина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні витрати вийшли на рівні 18 000 грн. Однак дівчина не уточнила, скільки заплатила за роботу підрядників. Інші власники приватного будинку теж поділилися в Instagram інформацією про викопування свердловини. На весь процес — матеріали плюс послуги підрядників — вони витратили 68 500 грн.

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Скільки коштує септик у 2026 році

Раніше ми розповідали, скільки потрібно заплатити українцям за встановлення септику — резервуару для стікання каналізаційних відходів. Дівчина, яка мешкає у приватному будинку, поділилася інформацією про свої витрати у 2026 році.

За її словами, платити за доставка матеріалів і роботу маніпулятора не довелося, оскільки послугу виконувала компанія, що раніше займалася розробленням свердловини, тому ці витрати ввійшли у попередню вартість.

Монтаж септику на 12 кубів (два колодязі з переливом і вентиляцією) обійшовся у 49 415 грн. Звісно, сума може відрізнятися залежно від індивідуальних обставин, наприклад, масштабу робіт і прайсу компанії-підрядника.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує побудувати "коробку" приватного будинку площею 200 квадратних метрів. Засновник девелоперської компанії назвав реальну суму витрат у 2026 році. За матеріали і роботу підрядників доведеться заплатити близько 83 600 доларів.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує утеплити стелю в будинку. Дівчина поділилася з українцями власними витратами у 2026 році. Вона заплатила майстрам 90 400 грн за утеплення стелі в житлі площею 90 квадратних метрів.

будинок витрати свердловина
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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