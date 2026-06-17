Утеплення стелі в будинку: на які витрати орієнтуватися українцям у 2026 році

Витрати на утеплення стелі. Фото: кадри з відео. Колаж: Новини.LIVE

Займаючись будівництвом власного житла з нуля, необхідно бути готовим до складних викликів. Наприклад, доведеться утеплити стелю приватного будинку. Ми дізналися, скільки коштує така послуга станом на 2026 рік, орієнтуючись на досвід однієї українки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на історію користувачки соціальної мережі Instagram.

Скільки коштує утеплити стелю

Дівчина поділилася з підписниками інформацією про утеплення стелі в будинку загальною площею 90 квадратних метрів. Вона порахувала витрати на матеріали і роботу підрядників. Очевидно, кінцева сума буде варіюватися залежно від індивідуальних обставин, однак можна орієнтуватися на неї, якщо співпадають основні параметри.

Українка назвала свої витрати на утеплення стелі:

мінеральна вата — 39 000 грн;

доставка матеріалів — 3 400 грн;

пароізоляція — 8 000 грн;

рейки, саморізи — 15 000 грн;

робота майстрів — 25 000 грн.

Загальна сума — 90 400 грн. Дівчина додала, що мінеральної вати на площу стелі виявилося забагато, в неї залишилося шість упаковок із замовленої кількості на суму близько 6 000 грн. Підрядники відмовилися забирати зайві матеріали, тому замовниці доведеться шукати варіанти для продажу.

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Скільки коштує зробити дах

Раніше ми розповідали, яку суму витратила українка на будівництво даху для приватного будинку. Ця ж дівчина поділилася в Instagram інформацією, скільки заплатила за весь процес зведення конструкції. Для роботи знадобилося дерево, металочерепиця, мембрана, покрівельні саморізи, просочення для деревини та ін.

"Загальна сума за матеріали вийшла 315 000 грн. Загальна сума за роботу — 175 000 грн. Весь дах коштував нам 490 000 грн", — констатувала власниця будинку площею 90 квадратних метрів.

Деякі коментатори в соціальній мережі вказали на один із мінусів металочерепиці для даху. Через специфічний матеріал мешканці будуть чути навіть падіння шишок і горіхів з дерев, а під час зливи доведеться миритися з сильним звуковим супроводом.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує провести світло до земельної ділянки в Україні. За підключення 21 кіловата замовники заплатили 57 720 грн. Це вартість лічильника, монтажу і роботи підрядників станом на літо 2025 року.

Також Новини.LIVE розповідали, яку суму витратив українець на фундамент під одноповерховий будинок загальною площею 95 квадратний метрів. Він звернувся до підрядників за послугою і заплатив орієнтовно 13 800 доларів.