Утепление потолка в доме: на какие расходы ориентироваться украинцам в 2026 году

Расходы на утепление потолка. Фото: кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Занимаясь строительством собственного дома с нуля, нужно быть готовым к сложным задачам. Например, придется утеплить потолок частного дома. Мы выяснили, сколько стоит такая услуга по состоянию на 2026 год, опираясь на опыт одной украинки.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на историю пользовательницы социальной сети Instagram.

Сколько стоит утеплить потолок

Девушка поделилась с подписчиками информацией об утеплении потолка в доме общей площадью 90 квадратных метров. Она подсчитала расходы на материалы и работу подрядчиков. Очевидно, окончательная сумма будет варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств, однако можно ориентироваться на нее, если совпадают основные параметры.

Украинка назвала свои расходы на утепление потолка:

минеральная вата — 39 000 грн;

доставка материалов — 3 400 грн;

пароизоляция — 8 000 грн;

рейки, саморезы — 15 000 грн;

работа мастеров — 25 000 грн.

Общая сумма — 90 400 грн. Девушка добавила, что минеральной ваты на площадь потолка оказалось слишком много, у нее осталось шесть упаковок из заказанного количества на сумму около 6 000 грн. Подрядчики отказались забирать лишние материалы, поэтому заказчице придется искать варианты для продажи.

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Сколько стоит построить крышу

Ранее мы рассказывали, какую сумму потратила украинка на строительство крыши для частного дома. Эта же девушка поделилась в Instagram информацией, сколько заплатила за весь процесс возведения конструкции. Для работы понадобились дерево, металлочерепица, мембрана, кровельные саморезы, пропитка для древесины и др.

"Общая сумма за материалы составила 315 000 грн. Общая сумма за работу — 175 000 грн. Вся крыша обошлась нам в 490 000 грн", — сообщила владелица дома площадью 90 квадратных метров.

Некоторые комментаторы в социальной сети указали на один из минусов металлочерепицы для крыши. Из-за специфики материала жильцы будут слышать даже падение шишек и орехов с деревьев, а во время ливня придется мириться с сильным шумом.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит подвести электричество к земельному участку в Украине. За подключение 21 киловатта заказчики заплатили 57 720 грн. Это стоимость счетчика, монтажа и работы подрядчиков по состоянию на лето 2025 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую сумму потратил украинец на фундамент под одноэтажный дом общей площадью 95 квадратных метров. Он обратился к подрядчикам за услугой и заплатил ориентировочно 13 800 долларов.