Скважина на воду для дома: сколько денег нужно для комфортной жизни

Скважина для водоснабжения дома. Фото: кадры из видео, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Очень часто при покупке частного дома в деревне приходится проводить капитальный ремонт и прокладывать коммуникации. Например, подключать газ, отопление, водопровод и т. д. Интересно узнать, какую сумму придется потратить украинцам, дабы обеспечить жилье водоснабжением в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на историю пользователей социальной сети Instagram.

Какая стоимость скважины в 2026 году

Чтобы получить источник чистой питьевой, хозяйственной и технической воды в частном доме, обычно выкапывают скважины, которые не зависят от централизованных коммунальных сетей. Блогер София Сизова рассказала подписчикам в Instagram, сколько денег ей пришлось потратить.

"Яма бесплатная, потому что ее выкопал муж за два дня. Мы взяли два кольца высотой 90 и 60 сантиметров, шириной полтора метра. Они нам обошлись в 6 000 грн плюс крышка 3 000 грн. Остальные расходы включали доставку 2 000 грн, пластиковую крышку 700 грн, дюбеля и клей около 200 грн", — рассказала девушка.

Общие расходы составили 18 000 грн. Однако девушка не уточнила, сколько заплатила за работу подрядчиков. Другие владельцы частного дома тоже поделились в Instagram информацией о бурении скважины. На весь процесс — материалы плюс услуги подрядчиков — они потратили 68 500 грн.

Читайте также:

Сколько стоит септик в 2026 году

Ранее мы рассказывали, сколько придется заплатить украинцам за установку септика — резервуара для сбора канализационных отходов. Девушка, проживающая в частном доме, поделилась информацией о своих расходах в 2026 году.

По ее словам, платить за доставку материалов и работу манипулятора не пришлось, поскольку услугу оказывала компания, ранее занимавшаяся бурением скважины, поэтому эти расходы вошли в предыдущую стоимость.

Монтаж септика объемом 12 кубометров (два колодца с переливом и вентиляцией) обошелся в 49 415 грн. Конечно, сумма может отличаться в зависимости от индивидуальных обстоятельств, например, масштаба работ и прайса компании-подрядчика.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит построить "коробку" частного дома площадью 200 квадратных метров. Основатель девелоперской компании назвал реальную сумму затрат в 2026 году. За материалы и работу подрядчиков придется заплатить около 83 600 долларов.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит утеплить потолок в доме. Девушка поделилась с украинцами своими расходами в 2026 году. Она заплатила мастерам 90 400 грн за утепление потолка в жилье площадью 90 квадратных метров.