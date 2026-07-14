Повышение тарифов на проезд в Киеве: пропадут ли в сентябре заранее приобретённые поездки

Киевское метро. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Уже с 15 июля в Киеве стоимость проезда в общественном транспорте вырастет сразу почти в 4 раза. Одна поездка на метро, трамвае и троллейбусе вместо привычных 8 гривен обойдется сразу в 30 гривен. Однако ещё есть шанс сэкономить, приобретя поездки до подорожания — средства, потраченные на них, автоматически "не пропадут".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на КГГА.

Сгорят ли купленные в Киеве Цифровом поездки

Как сообщили в КГГА, после 15 сентября неиспользованные поездки не будут автоматически аннулироваться. Неизрасходованные деньги зачислятся на "Кошелек" транспортной карты, и их можно будет использовать для оплаты проезда.

"Например, если 15 сентября на карте останется 10 поездок, приобретенных по 6,50 грн, то на кошелек перечислят 65 грн", — говорится в сообщении.

Чтобы оплатить проезд со средств с кошелька, необходимо:

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открыть приложение "Киев Цифровой";

перейти в раздел "Транспортная карта";

выбрать "Моя карта";

открыть "Мой кошелек";

нажать "Купить поездки".

В КГГА предупредили, что для использования средств "Кошелька" необходимо обновить приложение "Киев Цифровой".

С 15 июля разовый проезд в коммунальном транспорте будет стоить 30 грн. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, предусмотрена система скидок на проездные билеты.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пассажиры могут заранее приобрести поездки через приложение "Киев Цифровой". В частности, доступны пакеты на 5, 10, 20 и 50 поездок. Все приобретенные поездки можно будет использовать до 14 сентября.

Также Новини.LIVE писали, что частные перевозчики в Киеве уже повышают цены на проезд в маршрутках. В частности, в маршрутке №241 придется платить 20 вместо 10 гривен, а на некоторых других рейсах стоимость проезда вырастет с 20 до 25 гривен. Коммунальный транспорт города может погрузиться в еще более глубокий кризис.