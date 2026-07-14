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Главная Экономика Поездка Сразу до 25 гривен: за какой ещё вид транспорта в Киеве придётся платить больше

Сразу до 25 гривен: за какой ещё вид транспорта в Киеве придётся платить больше

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 14:34
Проезд в маршрутках снова дорожает: сколько будет стоить поездка в Киеве с 15 июля
Проезд в маршрутках в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

На фоне предстоящего подорожания проезда в метро, трамваях и автобусах в Киеве цены растут и в маршрутках. Несмотря на это, платежеспособные пассажиры, скорее всего, будут чаще выбирать маршрутки, ведь проезд в них будет более выгодным.

Об этом сообщает общественная организация "Пассажиры Киева", передает Новини.LIVE.

Подорожание проезда в маршрутках Киева

Пассажиров маршруток в столице с сегодняшнего дня предупреждают о повышении стоимости проезда. В частности, в маршрутке №241 придется платить 20 вместо 10 гривен, а на некоторых других рейсах проезд подорожает с 20 до 25 гривен.

"Теперь сложилась ситуация, когда разовая поездка в коммунальном транспорте будет стоить 30 гривен, а в маршрутках — 25 гривен. Очевидно, что в целях экономии платежеспособные пассажиры будут чаще выбирать маршрутки", — подчеркивают активисты.

Они убеждены, что такое резкое повышение тарифов принесет еще больше убытков в сфере общественного транспорта, а прибыль будут получать частные перевозчики.

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Активисты убеждены, что после подорожания коммунальный транспорт "будет возить только льготников, "зайцев" и воздух".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 15 июля в Киеве поднимут цену на проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах — билет будет стоить 30 гривен. Однако для некоторых пассажиров продолжат действовать льготы.

Также Новини.LIVE писали, что с 1 июля в Украине изменились правила пользования общественным транспортом для некоторых пассажиров. Одна категория, которая ранее ездила бесплатно, временно лишится этой льготы, но сможет покупать проездные билеты со скидкой.

Киев проезд общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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