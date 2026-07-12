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Главная Экономика Стоимость проезда в Киеве вырастет до 30 грн: кому не придется платить больше с 15 июля

Стоимость проезда в Киеве вырастет до 30 грн: кому не придется платить больше с 15 июля

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Дата публикации 12 июля 2026 19:15
Повышение стоимости проезда с 15 июля: кто будет иметь льготы и сможет сэкономить деньги
Льготный проезд в Киеве с 1 июля 2026 года. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

С 15 июля в Киеве начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость билета в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах вырастет до 30 гривен. Однако часть граждан не почувствует этих изменений.

О том, сколько будет стоить проезд в Киеве и кто будет иметь право на льготы в транспорте с 15 июля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Официальный портал Киева.

Кто из льготников почувствует повышение стоимости проезда в Киеве с 15 июля

В городской администрации объясняют, что повышение стоимости — это необходимый шаг, который поможет обеспечить стабильную работу общественного транспорта в нынешних экономических условиях. При этом для людей, имеющих право на льготный проезд, ничего не изменится.

В КГГА отмечают, что все льготы для соответствующих категорий пассажиров остаются в силе. Сегодня в столице такими льготами пользуются около 1,1 миллиона жителей. На их обеспечение в городском бюджете в этом году предусмотрено почти 875 миллионов гривен.

Из этой суммы 181 миллион гривен направлен на компенсацию проезда для школьников, студентов и курсантов. Для молодежи будут действовать следующие условия:

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  • школьники в течение учебного года будут ездить бесплатно;
  • в период летних каникул учащиеся будут оплачивать лишь четверть от полной стоимости проезда;
  • студенты вузов с действующим студенческим билетом могут приобрести месячный проездной со скидкой 50%.
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Стоимость проезда в Киеве с 15 июля. Фото: Скриншот/КГГА

Для кого проезд в транспорте останется бесплатным с 15 июля

Бесплатный проезд также сохраняется для других льготных категорий граждан. Это:

  • пенсионеры, которых в Киеве более 570 тысяч,
  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • люди с инвалидностью всех групп, дети с инвалидностью;
  • другие граждане, для которых такие льготы предусмотрены законодательством.

В городской администрации отмечают, что изменение тарифов необходимо для того, чтобы коммунальный транспорт мог стабильно работать и в дальнейшем. В то же время сохранение льгот позволит поддержать тех, кто больше всего нуждается в социальной защите.

Также киевлянам рекомендуют заранее проверить, актуальны ли их данные в приложении "Киев Цифровой", или иметь при себе документы, подтверждающие право на льготный проезд. Это поможет избежать недоразумений во время проверок в транспорте после введения новых тарифов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после назначения пенсии граждане Украины могут пользоваться рядом социальных льгот, предоставляемых государством. Среди них — право на бесплатный проезд в городском и пригородном общественном транспорте. Однако для железнодорожных перевозок действуют отдельные условия.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине готовятся масштабные изменения в сфере льготного проезда. Предусматривается введение электронного билета для лиц, имеющих право на льготы, а транспортным перевозчикам планируют возмещать расходы на перевозку таких пассажиров.

транспорт льготы проезд общественный транспорт
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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