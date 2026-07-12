Повышение стоимости проезда с 15 июля: кто будет иметь льготы и сможет сэкономить деньги

Стоимость проезда в Киеве вырастет до 30 грн: кому не придется платить больше с 15 июля
С 15 июля в Киеве начнут действовать новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Стоимость билета в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах вырастет до 30 гривен. Однако часть граждан не почувствует этих изменений.
О том, сколько будет стоить проезд в Киеве и кто будет иметь право на льготы в транспорте с 15 июля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Официальный портал Киева.
Кто из льготников почувствует повышение стоимости проезда в Киеве с 15 июля
В городской администрации объясняют, что повышение стоимости — это необходимый шаг, который поможет обеспечить стабильную работу общественного транспорта в нынешних экономических условиях. При этом для людей, имеющих право на льготный проезд, ничего не изменится.
В КГГА отмечают, что все льготы для соответствующих категорий пассажиров остаются в силе. Сегодня в столице такими льготами пользуются около 1,1 миллиона жителей. На их обеспечение в городском бюджете в этом году предусмотрено почти 875 миллионов гривен.
Из этой суммы 181 миллион гривен направлен на компенсацию проезда для школьников, студентов и курсантов. Для молодежи будут действовать следующие условия:
- школьники в течение учебного года будут ездить бесплатно;
- в период летних каникул учащиеся будут оплачивать лишь четверть от полной стоимости проезда;
- студенты вузов с действующим студенческим билетом могут приобрести месячный проездной со скидкой 50%.
Для кого проезд в транспорте останется бесплатным с 15 июля
Бесплатный проезд также сохраняется для других льготных категорий граждан. Это:
- пенсионеры, которых в Киеве более 570 тысяч,
- участники боевых действий и приравненные к ним лица;
- люди с инвалидностью всех групп, дети с инвалидностью;
- другие граждане, для которых такие льготы предусмотрены законодательством.
В городской администрации отмечают, что изменение тарифов необходимо для того, чтобы коммунальный транспорт мог стабильно работать и в дальнейшем. В то же время сохранение льгот позволит поддержать тех, кто больше всего нуждается в социальной защите.
Также киевлянам рекомендуют заранее проверить, актуальны ли их данные в приложении "Киев Цифровой", или иметь при себе документы, подтверждающие право на льготный проезд. Это поможет избежать недоразумений во время проверок в транспорте после введения новых тарифов.
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