Підвищення вартості проїзду з 15 липня: хто матиме пільги та зможе заощадити гроші

Вартість проїзду в Києві зросте до 30 грн: кому не доведеться платити більше з 15 липня
З 15 липня в Києві почнуть діяти нові тарифи на проїзд в громадському транспорті. Вартість квитка у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах зросте до 30 гривень. Однак частина громадян не відчує цих змін.
Про те, скільки коштуватиме проїзд в Києві та хто матиме право пільги в транспорті з 15 липня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Офіційний портал Києва.
Хто з пільговиків відчує підвищення вартості проїзду в Києві з 15 липня
У міській адміністрації пояснюють, що підвищення вартості — це необхідний крок, який допоможе забезпечити стабільну роботу громадського транспорту в нинішніх економічних умовах. При цьому для людей, які мають право на пільговий проїзд, нічого не зміниться.
У КМДА зазначають, що всі пільги для відповідних категорій пасажирів залишаються чинними. Сьогодні в столиці такими пільгами користуються близько 1,1 мільйона мешканців. На їхнє забезпечення у міському бюджеті цього року передбачили майже 875 мільйонів гривень.
З цієї суми 181 мільйон гривень спрямували на компенсацію проїзду для школярів, студентів і курсантів. Для молоді діятимуть такі умови:
- школярі під час навчального року їздитимуть безплатно;
- у період літніх канікул учні оплачуватимуть лише чверть від повної вартості проїзду;
- учні вишів з чинним студентським квитком можуть придбати місячний проїзний зі знижкою 50%.
Для кого проїзд в транспорті залишиться безплатним з 15 липня
Безплатний проїзд також зберігається для інших пільгових категорій громадян. Це:
- пенсіонери, яких у Києві понад 570 тисяч,
- учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
- люди з інвалідністю всіх груп, діти з інвалідністю;
- інші громадяни, для яких такі пільги передбачені законодавством.
У міській владі наголошують, що зміна тарифів потрібна для того, щоб комунальний транспорт міг працювати стабільно й надалі. Водночас збереження пільг дозволить підтримати тих, хто найбільше потребує соціального захисту.
Також киянам радять заздалегідь перевірити, чи актуальні їхні дані в застосунку "Київ Цифровий", або мати із собою документи, що підтверджують право на пільговий проїзд. Це допоможе уникнути непорозумінь під час перевірок у транспорті після запровадження нових тарифів.
Раніше Новини.LIVE писали, що після призначення пенсії громадяни України можуть користуватися низкою соціальних пільг, які надає держава. Серед них — право на безплатний проїзд у міському та приміському громадському транспорті. Однак для залізничних перевезень діють окремі умови.
Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.