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Головна Економіка Вартість проїзду в Києві зросте до 30 грн: кому не доведеться платити більше з 15 липня

Вартість проїзду в Києві зросте до 30 грн: кому не доведеться платити більше з 15 липня

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Дата публікації: 12 липня 2026 19:15
Підвищення вартості проїзду з 15 липня: хто матиме пільги та зможе заощадити гроші
Пільговий проїзд в Києві з 1 липня 2026 року. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 15 липня в Києві почнуть діяти нові тарифи на проїзд в громадському транспорті. Вартість квитка у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах зросте до 30 гривень. Однак частина громадян не відчує цих змін.

Про те, скільки коштуватиме проїзд в Києві та хто матиме право пільги в транспорті з 15 липня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Офіційний портал Києва.

Хто з пільговиків відчує підвищення вартості проїзду в Києві з 15 липня

У міській адміністрації пояснюють, що підвищення вартості — це необхідний крок, який допоможе забезпечити стабільну роботу громадського транспорту в нинішніх економічних умовах. При цьому для людей, які мають право на пільговий проїзд, нічого не зміниться.

У КМДА зазначають, що всі пільги для відповідних категорій пасажирів залишаються чинними. Сьогодні в столиці такими пільгами користуються близько 1,1 мільйона мешканців. На їхнє забезпечення у міському бюджеті цього року передбачили майже 875 мільйонів гривень. 

З цієї суми 181 мільйон гривень спрямували на компенсацію проїзду для школярів, студентів і курсантів. Для молоді діятимуть такі умови:

Читайте також:
  • школярі під час навчального року їздитимуть безплатно;
  • у період літніх канікул учні оплачуватимуть лише чверть від повної вартості проїзду;
  • учні вишів з чинним студентським квитком можуть придбати місячний проїзний зі знижкою 50%.
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Вартість проїзду в Києві з 15 липня. Фото: Скриншот/КМДА

Для кого проїзд в транспорті залишиться безплатним з 15 липня

Безплатний проїзд також зберігається для інших пільгових категорій громадян. Це: 

  • пенсіонери, яких у Києві понад 570 тисяч, 
  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи; 
  • люди з інвалідністю всіх груп, діти з інвалідністю;
  • інші громадяни, для яких такі пільги передбачені законодавством.

У міській владі наголошують, що зміна тарифів потрібна для того, щоб комунальний транспорт міг працювати стабільно й надалі. Водночас збереження пільг дозволить підтримати тих, хто найбільше потребує соціального захисту.

Також киянам радять заздалегідь перевірити, чи актуальні їхні дані в застосунку "Київ Цифровий", або мати із собою документи, що підтверджують право на пільговий проїзд. Це допоможе уникнути непорозумінь під час перевірок у транспорті після запровадження нових тарифів.

Раніше Новини.LIVE писали, що після призначення пенсії громадяни України можуть користуватися низкою соціальних пільг, які надає держава. Серед них — право на безплатний проїзд у міському та приміському громадському транспорті. Однак для залізничних перевезень діють окремі умови.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні готують масштабні зміни у сфері пільгового проїзду. Передбачається запровадження електронного квитка для осіб, які мають право на пільги, а транспортним перевізникам планують відшкодовувати витрати за перевезення таких пасажирів.

транспорт пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
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