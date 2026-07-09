Бесплатный проезд: для льготников в Украине изменятся правила

Люди садятся в маршрутку, пассажир оплачивает проезд картой. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют провести масштабную реформу системы льготных перевозок. Для льготников в общественном транспорте введут электронный билет, а перевозчики получат компенсации.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему решили провести реформу льготных перевозок

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач во время заседания в формате "Диалог с общинами", которое состоялось в рамках Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины, представил концепцию реформы системы льготных перевозок. Она заложена в законопроекте №5651-2, который должен изменить принципы предоставления и финансирования транспортных льгот.

По словам чиновника, нынешняя модель фактически не позволяет вести полноценный цифровой учет льготных поездок. Из-за этого граждане нередко вынуждены каждый раз подтверждать право на бесплатный проезд, у местных властей нет прозрачного механизма компенсации таких перевозок, а транспортные компании предоставляют услуги без гарантии своевременного возмещения расходов.

Кроме того, сегодня порядок организации льготных перевозок различается в зависимости от общины. Во многих случаях компенсации перевозчикам начисляются по ориентировочным расчетам, а не по реальному количеству совершенных поездок. Это создает финансовые риски для транспортных предприятий, сдерживает обновление автопарка и нередко становится причиной споров между пассажирами, имеющими право на льготу, и водителями.

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Что изменится для украинцев

Разработанный народными депутатами при участии специалистов Министерства развития общин и территорий законопроект № 5651-2 предусматривает переход к современной цифровой системе учета льготных перевозок. Его ключевая идея заключается в том, чтобы каждая льготная поездка была официально зафиксирована, подтверждена и оплачена.

Для этого предлагается:

создать единый государственный реестр граждан, имеющих право на льготный проезд;

ввести учет каждой поездки с помощью электронного билета или специальной банковской карты;

автоматизировать механизм компенсации перевозчикам за фактически оказанные транспортные услуги;

установить единые правила подтверждения права на льготный проезд для всех общин Украины;

четко распределить источники финансирования в зависимости от категории льготников.

В частности, расходы на перевозку ветеранов планируется покрывать из государственного бюджета. Льготный проезд других категорий граждан будет финансироваться за счет местных бюджетов, а компенсацию за перевозку отдельных работников сектора безопасности будут осуществлять соответствующие государственные органы.

В Министерстве развития общин и территорий подчеркивают, что реформа не предусматривает отмену действующих транспортных льгот и не вводит новых категорий получателей. Её главная цель — сделать систему предоставления льготного проезда прозрачной, цифровой и понятной как для пассажиров, так и для общин и перевозчиков.

Предусмотрен также переходный этап. До 1 июля 2028 года планируется создать необходимые цифровые сервисы, сформировать соответствующие государственные реестры и обеспечить подготовку общин и транспортных операторов к работе по новым правилам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине изменились условия пользования общественным транспортом. Некоторые категории пассажиров лишились права на льготный проезд. В то же время им доступны проездные со скидкой.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки и льготы можно получить по пенсионному удостоверению в июле. В частности, пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов.