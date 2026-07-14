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Головна Економіка Поїздка Одразу до 25 гривень: за який ще транспорт в Києві доведеться платити більше

Одразу до 25 гривень: за який ще транспорт в Києві доведеться платити більше

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 14:34
Проїзд у маршрутках знову дорожчає: скільки коштуватиме поїздка у Києві з 15 липня
Проїзд в маршрутках у Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

На тлі майбутнього здорожчання поїздок в метро, трамваях та автобусах в Києві, ціни зростають і у маршрутках. Попри це, платоспроможні пасажири з більшою ймовірністю частіше обиратимуть маршрутки, адже проїзд в них буде більш вигідним.

Про це повідомляє громадська організація "Пасажири Києва", передає Новини.LIVE.

Здорожчання проїзду у маршрутках Києва

Пасажирів маршруток в столиці з сьогоднішнього дня попереджають про підвищення вартості проїзду. Зокрема, у маршрутці №241 доведеться платити 20 замість 10 гривень, а на деяких інших рейсах проїзд зросте з до 20 до 25 гривень.

"Тепер маємо ситуацію, коли разова поїздка в комунальному транспорті коштуватиме 30 гривень, а в маршрутках —  25 гривень. Очевидно, що з метою економії платоспроможні пасажири частіше обиратимуть маршрутки", — підкреслюють активісти.

Там переконані, що таке різке зростання тарифів  принесе ще більше збитків у сфері комунального транспорту, натомість прибуток будуть отримувати приватні перевізники.

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Активісти переконані, що після здорожчання комунальний транспорт "буде возити лише пільговиків, "зайців" та повітря".

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 15 липня у Києві піднімуть ціну на проїзд у метро, автобусах, трамваях і тролейбусах — квиток коштуватиме 30 гривень. Проте для деяких пасажирів продовжать діяти пільги.

Також Новини.LIVE писали, що з 1 липня в Україні змінилися правила користування громадським транспортом для деяких пасажирів. Одна категорія, яка раніше їздила безплатно, тимчасово втратить цю пільгу, але матиме можливість купувати проїзні квитки зі знижкою.

Київ проїзд громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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