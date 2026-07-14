Зростання тарифів на проїзд у Києві: чи згорять у вересні заздалегідь придбані поїздки

Київське метро. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Вже з 15 липня у Києві вартість проїзду у громадському транспорті зросте одразу майже 4 рази. Одна поїздка в метро, трамваї та тролейбусі замість звичних 8 обійдеться одразу у 30 гривень. Проте ще є шанс заощадити, придбавши поїздки до здорожчання ціни, кошти витрачені на них автоматично "не згорять".

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на КМДА.

Чи згорять придбані у Києві Цифровому поїздки

Як повідомили в КМДА, після 15 вересня невикористані поїздки не будуть автоматично анулюватися. Невитрачені гроші зарахують на Гаманець транспортної карти і їх можна буде використати для оплати проїзду.

"Наприклад, якщо 15 вересня на карті залишиться 10 поїздок, придбаних по 6,50 грн, то на Гаманець перерахують 65 грн", — йдеться в повідомленні.

Щоб оплатити проїзд з коштів з Гаманця потрібно:

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відкрити застосунок Київ Цифровий;

перейти до розділу "Транспортна карта";

вибрати "Моя карта";

відкрити "Мій Гаманець";

натиснути "Придбати поїздки".

В КМДА попередили, що для того, щоб використовувати кошти Гаманця, необхідно оновити застосунок Київ Цифровий.

З 15 липня разовий проїзд у комунальному транспорті коштуватиме 30 грн. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, передбачена система знижок на проїзні квитки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пасажири можуть заздалегідь придбати поїздки через застосунок "Київ Цифровий". Зокрема, доступні пакети на 5, 10, 20 і 50 поїздок. Всі придбані поїздки можна буде використати до 14 вересня.

Також Новини.LIVE писали, що приватні перевізники в Києві вже піднімають ціни на проїзд у маршрутках. Зокрема, у маршрутці №241 доведеться платити 20 замість 10 гривень, а на деяких інших рейсах проїзд зросте з до 20 до 25 гривень. Комунальний транспорт міста може поринути у ще більшу кризу.