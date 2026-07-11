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Головна Економіка Поїздка Зростання тарифів на проїзд: як зекономити на поїздках у метро Києва

Зростання тарифів на проїзд: як зекономити на поїздках у метро Києва

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 15:30
Здорожчання проїзду в Києві: як пасажирам заощадити на поїздках в метро
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Нові тарифи на поїздки в метрополітені Києва можуть запровадити вже у липні. Квиток обійдеться пасажирам замість 8 грн у 30 грн. Проте в пасажирів є можливість заощадити та платити всього по 6,50 грн за одну поїздку. 

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

Як зекономити на поїздках в метро

Вже з 15 липня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Зокрема, за одну поїздку в столичній підземці доведеться віддавати 30 гривень. 

Щоб не переплачувати після встановлення нових тарифів на метро, можна заздалегідь придбати поїздки в додатку "Київ Цифровий".

Зокрема, пасажири можуть купити пакети на 5, 10, 20 та 50 поїздок. Чим більше поїздок ви придбаєте — ти вигідніше.

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Зокрема, при купівлі 50 поїздок, один квиток вам обійдеться у всього 6,5 грн. Вартість пакету складає 325 грн замість 400 грн. Придбані квитки можна використати не лише для поїздок у метро, а й трамвая, автобусах та тролейбусах.

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Економія на метро. Фото: скриншот

За даними КМДА, придбані поїздки можна буде використати до 14 вересня 2026 року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні змінилися умови користування громадським транспортом. Деякі категорії пасажирів втратили право на пільговий проїзд. Водночас їм доступні проїзні зі знижкою. 

Також Новини.LIVE писали, які знижки та пільги можна отримати за пенсійним посвідченням у липні. Зокрема пенсіонери за віком можуть безплатно користуватися міським громадським транспортом. Це стосується автобусів, трамваїв, тролейбусів.

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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