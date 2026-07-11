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Главная Экономика Поездка Повышение тарифов на проезд: как сэкономить на поездках в киевском метро

Повышение тарифов на проезд: как сэкономить на поездках в киевском метро

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 15:30
Подорожание проезда в Киеве: как пассажирам сэкономить на поездках в метро
Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Новые тарифы на поездки в киевском метрополитене могут ввести уже в июле. Билет обойдётся пассажирам не в 8 грн, а в 30 грн. Однако у пассажиров есть возможность сэкономить и платить всего по 6,50 грн за одну поездку.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Как сэкономить на поездках в метро

Уже с 15 июля подорожает проезд в общественном транспорте. В частности, за одну поездку в столичном метро придется заплатить 30 гривен. 

В частности, пассажиры могут купить пакеты на 5, 10, 20 и 50 поездок. Чем больше поездок вы приобретете — тем выгоднее.

В частности, при покупке 50 поездок один билет обойдется вам всего в 6,5 грн. Стоимость пакета составляет 325 грн вместо 400 грн. Приобретенные билеты можно использовать не только для поездок в метро, но и в трамваях, автобусах и троллейбусах.

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По данным КГГА, приобретенные поездки можно будет использовать до 14 сентября 2026 года.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине изменились условия пользования общественным транспортом. Некоторые категории пассажиров лишились права на льготный проезд. В то же время им доступны проездные со скидкой.

Также Новини.LIVE писали, какие скидки и льготы можно получить по пенсионному удостоверению в июле. В частности, пенсионеры по возрасту могут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом. Это касается автобусов, трамваев и троллейбусов.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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