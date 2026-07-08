Причины депортации из ЕС: на сколько лет могут запретить въезд украинцам

Люди гуляют по улице в Италии. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Для некоторых украинцев пребывание в ЕС может закончиться плохо. Известны случаи депортации наших граждан за совершение серьезных правонарушений. Возникает вопрос: как долго действует решение о принудительном выдворении и через сколько времени можно вернуться за границу.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на какой срок могут депортировать из Европейского Союза.

Сколько времени длится депортация

Единого стандартного срока депортации иностранцев не существует, все зависит от вида и тяжести нарушения. Однако можно выделить несколько категорий по средней продолжительности принудительного выдворения:

от шести месяцев до года — в случае отсутствия средств к существованию, превышения срока пребывания, незначительных проблем с документами;

от одного до трех лет — за незаконную деятельность и административные нарушения;

до пяти лет — в случае внесения сведений о человеке в Шенгенскую информационную систему (SIS);

от пяти до 10 лет — за тяжкие уголовные преступления, подделку документов, содействие нелегальному пересечению границы и т. п.

Чтобы узнать конкретный срок депортации, необходимо ознакомиться с решением контролирующего органа. В документе содержится информация о периоде запрета на возвращение в ЕС. Однако его можно сократить или досрочно отменить путем обжалования в судебном порядке при наличии веских оснований.

За что могут депортировать из ЕС

Причин для принудительного выдворения существует много, а наиболее распространенными считаются проблемы с документами и нарушение миграционных правил. Чаще всего депортируют из-за:

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отсутствия разрешительных документов на пребывание;

истечения срока действия паспорта или визы;

подделки официальных документов;

незаконного трудоустройствя или ведения предпринимательской деятельности;

административных и уголовных преступлений;

подозрения в участии в террористических актах и др.

Украинцам рекомендуют следить за сроком действия документов и своевременно их обновлять, дабы свести к минимуму проблемы за рубежом. Даже наличие статуса беженца не всегда помогает украинцам избежать принудительного выдворения.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в конце 2026 года в ЕС планируют запустить систему ETIAS. Она предусматривает оформление разрешения на пересечение границы. Мы выяснили, понадобится ли этот документ украинцам со временной защитой.

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