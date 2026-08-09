Депортація українців у серпні 2026 року: хто не затримається в Німеччині та Польщі

Український паспорт, рука з печаткою. Фото: Новини.LIVE, ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

Чимало українців проживають за кордоном, зокрема в Польщі та Німеччині. Міжнародне право забороняє депортацію іноземців на територію держави, яка перебуває у стані війни, лише через вік або громадянство. Проте в разі кримінальних правопорушень чи недотримання міграційних правил примусового видворення не уникнути.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть депортувати українців з Польщі та Німеччини в серпні 2026 року.

Поширені підстави для депортації з ЄС

Існує чимало причин для примусового повернення українців додому. Необхідно слідкувати за дійсністю своїх документів, дотриманням міграційних вимог і місцевих законів, щоб уникнути потенційних проблем. Депортація з Польщі та Німеччини можлива за умови:

прострочення закордонного паспорта, візи або дозволу на перебування;

підробки офіційних документів;

умисного надання неправдивої інформації про себе;

незаконного працевлаштування;

здійснення кримінального правопорушення;

ведення бізнесу без офіційної реєстрації;

створення загрози національній безпеці;

підозри в причетності до терористичних угруповань.

Ці підстави абсолютно реальні. Наприклад, влітку 2026 року з Польщі депортували громадянина України, який влаштував небезпечний інцидент у метро Варшави. Чоловік кинув свій рюкзак на колію, внаслідок чого довелося евакуювати пасажирів і тимчасово призупинити рух поїздів. Додатково порушнику громадського спокою заборонили в'їзд у Шенгенську зону на 10 років.

На скільки можуть депортувати з ЄС

Раніше ми розповідали, через скільки часу іноземці можуть повернутися за кордон після депортації. Якогось стандартного терміну не існує, а тривалість заборони залежить від індивідуальних обставин.

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Найменший період становить шість місяців. Зазвичай таке покарання застосовують через перевищення дозволеного строку перебування, проблеми з документами або відсутність коштів для проживання на території країни.

На три роки депортують за адміністративні правопорушення та незаконну трудову чи підприємницьку діяльність. Якщо інформацію про фізичну особу внесли до Шенгенської інформаційної системи SIS, заборона на в'їзд може діяти до п'яти років.

А максимальний термін, окрім пожиттєвого — це 10 років. Його застосовують за підроблення документів, нелегальний перетин кордону, тяжкі кримінальні злочини тощо.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, які грошові питання необхідно вирішити українцям до перетину кордону. В пункті пропуску можливі проблеми через готівку. Наприклад, якщо людина ухиляється від письмового декларування валютних цінностей або не накопичила мінімальну суму коштів.

Також Новини.LIVE розповідали, що податкова та прикордонна служби почали автоматичний обмін інформацією між своїми електронними системами. Завдяки цьому перетин кордону пришвидшиться, оскільки не доведеться чекати на паперові запити.