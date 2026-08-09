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Главная Экономика Зарплаты учителей вырастут с 1 сентября: какими будут минимальные должностные оклады

Зарплаты учителей вырастут с 1 сентября: какими будут минимальные должностные оклады

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 13:06
Зарплаты учителей повысят на 20%: на какие минимальные доходы рассчитывать с 1 сентября
Урок в школе, деньги в кошельке. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское правительство объявило об обещанном повышении зарплаты учителей с 1 сентября 2026 года. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, оклады педагогических сотрудников вырастут на 20%. Мы подсчитали, каким будет минимальное денежное обеспечение педагогов в новом учебном году.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько минимально начнут зарабатывать учителя в Украине с 1 сентября.

Как изменились зарплаты учителей в 2026 году

С 1 января должностные оклады повысились на 40% в соответствии с постановлением Кабинета Министров "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников" от 26.12.2025 г. № 1749. Этот документ отменил действовавшую ранее надбавку в размере 10%, то есть фактическая корректировка денежного вознаграждения составила 30%.

С учетом этого повышения минимальные доходы учителей в Украине зафиксировались на таком уровне (без обязательных доплат):

  • без категории (10-11 разряды) — от 8 841 до 9 570 грн;
  • вторая категория (12 разряд) — 10 298 грн;
  • первая категория (13 разряд) — 11 027 грн;
  • высшая категория (14 разряд) — 11 755 грн.

Кроме того, для педагогов предусмотрена надбавка за престижность труда в размере от 5% и доплата за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 грн/мес. С учетом этих составляющих зарплата колеблется от 11 883 грн для представителей 10-го ТР до 14 943 грн — для педагогических сотрудников 14-го ТР.

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Минимальные оклады учителей с 1 сентября

С 1 сентября должностные оклады вырастут еще на 20%, таким образом общий показатель повышения денежного обеспечения учителей в 2026 году составит 50%. Можно предположить, что Кабмин примет новое постановление, отменив действие предыдущего, и утвердит ставку 60% (10% + 30% + 20%).

В таком случае базовую заработную плату по Единой тарифной сетке придется умножать на 1,6. Мы провели расчеты и выяснили, какими могут быть минимальные доходы педагогов в новом учебном году:

  • без категории (10-11 разряды) — от 10 104 до 10 937 грн;
  • вторая категория (12 разряд) — 11 769 грн;
  • первая категория (13 разряд) — 12 603 грн;
  • высшая категория (14 разряд) — 13 435 грн.

Это ориентировочные суммы базового должностного оклада без учета обязательных надбавок и доплат. В то же время следует отметить, что "на руки" учителя получат меньше, поскольку необходимо удержать 18% налога на доходы физических лиц плюс 5% военного сбора.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о масштабных изменениях в системе образования с 1 сентября 2026 года. Во-первых, должностные оклады учителей вырастут на 20%. Во-вторых, вдвое увеличатся стипендии. В-третьих, всех школьников без исключения будут обеспечивать бесплатным питанием.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько минимум зарабатывают учителя математики в Украине. Должностные оклады зависят от Единой тарифной сетки и процента повышения денежного обеспечения. Мы рассчитали доходы педагогов по состоянию на август.

учителя зарплата денежное довольствие
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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