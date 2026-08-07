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Главная Экономика Сколько зарабатывают учителя математики в Украине: минимальные и средние доходы

Сколько зарабатывают учителя математики в Украине: минимальные и средние доходы

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2026 16:10
Зарплата учителя математики в августе 2026 года: какую минимальную и среднюю сумму получит
Ученик у доски, деньги в руках. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине уже давно дискутируют по поводу увеличения зарплаты учителей. Ближайшее повышение запланировано на 1 сентября 2026 года, хотя по состоянию на август никаких законодательных изменений не утверждено. Мы разобрались, на какое денежное вознаграждение стоит рассчитывать учителям математики в школах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о минимальных и средних доходах учителей математики в Украине.

Минимальная зарплата учителя математики

Должностные оклады педагогических работников в государственных школах зависят не от предмета, а от присвоенного разряда по Единой тарифной сетке. Для расчета минимальной заработной платы необходимо умножить свой коэффициент на сумму 3 470 грн, а затем увеличить результат на 40%.

Дополнительно следует применить надбавку 5% за престижность труда (самый низкий показатель) и доплату за работу в неблагоприятных условиях 2 000 грн. Используя эти составляющие, мы подсчитали, какая минимальная заработная плата учителей математики по состоянию на август 2026 года:

  • 10-й тарифный разряд — 11 883 грн;
  • 11-й тарифный разряд — 12 649 грн;
  • 12-й тарифный разряд — 13 413 грн;
  • 13-й тарифный разряд — 14 179 грн;
  • 14-й тарифный разряд — 14 943 грн.

При этом следует уменьшить суммы на обязательные налоги и сборы, взимаемые в государственный бюджет. Речь идет о 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. То есть "на руки" учителя математики получают на 23% меньше.

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Какая средняя зарплата учителя математики

Согласно информации крупного кадрового портала, средняя сумма денежного вознаграждения педагогов, преподающих математику в учебных заведениях, составляет 22 500 грн. Это показатель за август 2026 года, рассчитанный на основе 227 открытых вакансий.

Сколько зарабатывают учителя математики в Украине: минимальные и средние доходы - фото 1
Динамика средней зарплаты учителя математики в Украине. Фото: скриншот

Кстати, за год средняя зарплата выросла на 25%. Ровно 12 месяцев назад, в августе 2025-го, доход учителей математики составлял около 18 000 грн. Однако восходящая тенденция остановилась в мае — уже три месяца подряд медианный заработок не меняется.

Ранее Новини.LIVE писали, как оплачивается классный руководитель в Украине. Для учителей предусмотрена надбавка в размере 20-25 % от должностного оклада. Основой для начисления служит заработная плата в соответствии с Единой тарифной сеткой разрядов и коэффициентов.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из педагогов может получить доплату в размере 10%, 15% или 20%. Денежное вознаграждение увеличивается для учителей физкультуры, имеющих спортивное звание. Например, заслуженный тренер или мастер спорта международного класса.

учителя минимальная зарплата средняя зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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