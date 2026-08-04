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Главная Экономика Какими будут зарплаты учителей в августе: минимальные суммы для педагогов в Украине

Какими будут зарплаты учителей в августе: минимальные суммы для педагогов в Украине

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 12:12
Зарплаты учителей в августе 2026 года: сколько минимально получат на руки украинцы
Ученики за партами, купюры гривны, учительница у доски. Фото: УНИАН, НБУ. Коллаж: Новини.LIVE

Денежное обеспечение педагогических сотрудников намеревались повысить с 1 сентября 2026 года. Однако в августе зарплаты учителей в учебных заведениях останутся неизменными. Мы разобрались, на какие минимальные суммы могут рассчитывать школьные педагоги в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с зарплатами учителей в августе 2026 года.

Минимальный должностной оклад учителей

Выплаты педагогическим работникам зависят от многих составляющих, но главной частью денежного довольствия является должностной оклад по Единой тарифной сетке. Каждому учителю присваивают категорию, соответствующую конкретному тарифному разряду (ТР).

Наименьший оклад — в учителей 10-го ТР, наибольший — в учителей 14-го ТР. Дабы подсчитать минимальный должностной оклад по ЕТС, необходимо умножить коэффициент своего тарифного разряда на 3 470 грн. По состоянию на август 2026 года суммы находятся на таком уровне:

  • 10 ТР — от 6 315 грн;
  • 11 ТР — от 6 836 грн;
  • 12 ТР — от 7 356 грн;
  • 13 ТР — от 7 877 грн;
  • 14 ТР — от 8 397 грн.
Должностные оклады учителей в 2026 году
Минимальные должностные оклады учителей в Украине. Фото: Новини.LIVE

Какие зарплаты в украинских учителей

Другие составляющие денежного довольствия педагогов — это разнообразные надбавки и доплаты. Каждому учителю обязательно повышают оклад на 40% (постановление Кабинета Министров № 1749), а также присваивают надбавку от 5% за престижность труда и доплату за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 грн.

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С этими дополнительными выплатами минимальные доходы учителей в Украине доходят до 11 883 грн для представителей 10-го тарифного разряда и до 14 943 грн — для педагогических сотрудников 14-го ТР. В таком диапазоне находятся зарплаты без учета других надбавок.

Следует отметить, что "на руки" учителя получают меньше, поскольку с ежемесячных выплат удерживают 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. То есть реальная минимальная заработная плата в августе 2026 года колеблется от 9 150 до 11 506 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, как оплачивается классное руководство в Украине. Для педагогов предусмотрели надбавку 20% должностного оклада за ведение начальных классов. Руководителям от 5 до 11 класса принадлежит доплата 25% денежного довольствия по Единой тарифной сетке.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из учителей может рассчитывать на прибавку 10-20% в августе. Дополнительные деньги назначаются за спортивное звание. Например, "мастер спорта", "мастер спорта международного класса", "заслуженный тренер" или "заслуженный мастер спорта".

учителя доходы зарплата
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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