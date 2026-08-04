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Головна Економіка Якими будуть зарплати вчителів у серпні: мінімальні суми для освітян в Україні

Якими будуть зарплати вчителів у серпні: мінімальні суми для освітян в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 12:12
Зарплати вчителів у серпні 2026 року: скільки мінімально отримають на руки українці
Учні за партами, купюри гривні, вчителька біля дошки. Фото: УНІАН, НБУ. Колаж: Новини.LIVE

Грошове забезпечення педагогічних працівників мали намір підвищити з 1 вересня 2026 року. Проте в серпні зарплати вчителів у закладах освіти залишаться незмінними. Ми розібралися, на які мінімальні суми можуть розраховувати шкільні педагоги найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з зарплатами вчителів у серпні 2026 року.

Мінімальний посадовий оклад вчителів

Виплати педагогічним працівникам залежать від багатьох складових, але головною частиною грошового забезпечення є посадовий оклад за Єдиною тарифною сіткою. Кожному вчителю присвоюють категорію, яка відповідає конкретному тарифному розряду (ТР).

Найменший оклад — у вчителів 10-го ТР, найбільший — у вчителів 14-го ТР. Щоб підрахувати мінімальний посадовий оклад за ЄТС, необхідно помножити коефіцієнт свого тарифного розряду на 3 470 грн. Станом на серпень 2026 року суми перебувають на такому рівні:

  • 10 ТР — від 6 315 грн;
  • 11 ТР — від 6 836 грн;
  • 12 ТР — від 7 356 грн;
  • 13 ТР — від 7 877 грн;
  • 14 ТР — від 8 397 грн.
Посадові оклади вчителів у 2026 році
Мінімальні посадові оклади вчителів в Україні. Фото: Новини.LIVE

Які зарплати в українських вчителів

Інші складові грошового забезпечення педагогів — це різноманітні надбавки і доплати. Кожному вчителю обов’язково підвищують оклад на 40% (постанова Кабінету Міністрів № 1749), а також присвоюють надбавку від 5% за престижність праці і доплату за роботу в несприятливих умовах від 2 000 грн.

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З цими додатковими виплатами мінімальні доходи вчителів в Україні доходять до 11 883 грн для представників 10-го тарифного розряду і до 14 943 грн — для педагогічних працівників 14-го ТР. У такому діапазоні перебувають зарплати освітян без урахування інших надбавок.

Варто зауважити, що "на руки" вчителі отримують менше, оскільки з щомісячних виплат утримують 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору. Тобто реальна мінімальна заробітна плата у серпні 2026 року коливається від 9 150 до 11 506 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, як оплачується класне керівництво в Україні. Для педагогів передбачили надбавку 20% посадового окладу за ведення початкових класів. Керівникам від 5 до 11 класу належить доплата 25% грошового забезпечення за Єдиною тарифною сіткою.

Також Новини.LIVE розповідали, хто з учителів може розраховувати на надбавку 10-20% у серпні. Додаткові гроші призначають за спортивне звання. Наприклад, "майстер спорту", "майстер спорту міжнародного класу", "заслужений тренер" або "заслужений майстер спорту".

вчителі доходи зарплата
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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