Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Зарплати вчителів зростуть з 1 вересня: якими будуть мінімальні посадові оклади

Зарплати вчителів зростуть з 1 вересня: якими будуть мінімальні посадові оклади

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2026 13:06
Зарплати вчителів піднімуть на 20%: на які мінімальні доходи розраховувати з 1 вересня
Урок у школі, гроші в гаманці. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Український уряд анонсував обіцяне підвищення зарплати вчителів з 1 вересня 2026 року. Посадові оклади педагогічних працівників, зі слів прем'єр-міністра Сергія Корецького, зростуть на 20%. Ми порахували, яким буде мінімальне грошове забезпечення освітян у новому навчальному році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально почнуть заробляти вчителі в Україні з 1 вересня.

Як змінилися зарплати вчителів у 2026 році

З 1 січня посадові оклади підвищилися на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 р. №1749. Цей документ скасував дійсну раніше надбавку в розмірі 10%, тобто фактичне коригування грошового забезпечення становило 30%.

З урахуванням цього підвищення мінімальні доходи вчителів в Україні зафіксувалися на такому рівні (без обов’язкових доплат):

  • без категорії (10-11 розряди) — від 8 841 до 9 570 грн;
  • друга категорія (12 розряд) — 10 298 грн;
  • перша категорія (13 розряд) — 11 027 грн;
  • вища категорія (14 розряд) — 11 755 грн.

Додатково для педагогів передбачили надбавку за престижність праці від 5% і доплату за роботу в несприятливих умовах від 2 000 грн/міс. З цими складовими зарплати коливаються від 11 883 грн для представників 10-го ТР і до 14 943 грн — для педагогічних працівників 14-го ТР.

Читайте також:

Мінімальні оклади вчителів з 1 вересня

З 1 вересня посадові оклади зростуть ще на 20%, отже загальний показник підвищення грошового забезпечення вчителів у 2026 році складе 50%. Можна припустити, що Кабмін ухвалить нову постанову, скасувавши дію попередньої, та затвердить ставку 60% (10% + 30% + 20%).

В такому випадку базову заробітну плату за Єдиною тарифною сіткою доведеться множити на 1,6. Ми здійснили розрахунки і дізналися, якими можуть бути мінімальні доходи педагогічних працівників у новому навчальному році:

  • без категорії (10-11 розряди) — від 10 104 до 10 937 грн;
  • друга категорія (12 розряд) — 11 769 грн;
  • перша категорія (13 розряд) — 12 603 грн;
  • вища категорія (14 розряд) — 13 435 грн.

Це орієнтовні суми базового посадового окладу без урахування обов’язкових надбавок і доплат. Водночас слід зауважити, що "на руки" вчителі отримають менше, оскільки необхідно утримати 18% податку на доходи фізичних осіб плюс 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про масштабні зміни в системі освіти з 1 вересня 2026 року. По-перше, посадові оклади вчителів зростуть на 20%. По-друге, вдвічі збільшаться стипендії. По-третє, всіх школярів без винятків будуть забезпечувати безплатним харчуванням.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки мінімально заробляють вчителі математики в Україні. Посадові оклади залежать від Єдиної тарифної сітки і відсотка підвищення грошового забезпечення. Ми розрахували доходи педагогів станом на серпень.

вчителі зарплата грошове забезпечення
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації