Зарплати вчителів піднімуть на 20%: на які мінімальні доходи розраховувати з 1 вересня

Урок у школі, гроші в гаманці. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Український уряд анонсував обіцяне підвищення зарплати вчителів з 1 вересня 2026 року. Посадові оклади педагогічних працівників, зі слів прем'єр-міністра Сергія Корецького, зростуть на 20%. Ми порахували, яким буде мінімальне грошове забезпечення освітян у новому навчальному році.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки мінімально почнуть заробляти вчителі в Україні з 1 вересня.

Як змінилися зарплати вчителів у 2026 році

З 1 січня посадові оклади підвищилися на 40%, згідно з постановою Кабінету Міністрів "Деякі питання оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 26.12.2025 р. №1749. Цей документ скасував дійсну раніше надбавку в розмірі 10%, тобто фактичне коригування грошового забезпечення становило 30%.

З урахуванням цього підвищення мінімальні доходи вчителів в Україні зафіксувалися на такому рівні (без обов’язкових доплат):

без категорії (10-11 розряди) — від 8 841 до 9 570 грн;

друга категорія (12 розряд) — 10 298 грн;

перша категорія (13 розряд) — 11 027 грн;

вища категорія (14 розряд) — 11 755 грн.

Додатково для педагогів передбачили надбавку за престижність праці від 5% і доплату за роботу в несприятливих умовах від 2 000 грн/міс. З цими складовими зарплати коливаються від 11 883 грн для представників 10-го ТР і до 14 943 грн — для педагогічних працівників 14-го ТР.

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Мінімальні оклади вчителів з 1 вересня

З 1 вересня посадові оклади зростуть ще на 20%, отже загальний показник підвищення грошового забезпечення вчителів у 2026 році складе 50%. Можна припустити, що Кабмін ухвалить нову постанову, скасувавши дію попередньої, та затвердить ставку 60% (10% + 30% + 20%).

В такому випадку базову заробітну плату за Єдиною тарифною сіткою доведеться множити на 1,6. Ми здійснили розрахунки і дізналися, якими можуть бути мінімальні доходи педагогічних працівників у новому навчальному році:

без категорії (10-11 розряди) — від 10 104 до 10 937 грн;

друга категорія (12 розряд) — 11 769 грн;

перша категорія (13 розряд) — 12 603 грн;

вища категорія (14 розряд) — 13 435 грн.

Це орієнтовні суми базового посадового окладу без урахування обов’язкових надбавок і доплат. Водночас слід зауважити, що "на руки" вчителі отримають менше, оскільки необхідно утримати 18% податку на доходи фізичних осіб плюс 5% військового збору.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про масштабні зміни в системі освіти з 1 вересня 2026 року. По-перше, посадові оклади вчителів зростуть на 20%. По-друге, вдвічі збільшаться стипендії. По-третє, всіх школярів без винятків будуть забезпечувати безплатним харчуванням.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки мінімально заробляють вчителі математики в Україні. Посадові оклади залежать від Єдиної тарифної сітки і відсотка підвищення грошового забезпечення. Ми розрахували доходи педагогів станом на серпень.