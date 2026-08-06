Вчителям підвищать зарплати, студентам — стипендії: які зміни чекають освіту з 1 вересня

Сергій Корецький, школярі. Фото: Корецький/Facebook, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

До початку нового навчального року залишилося менше місяця, а уряд уже поставив чіткий дедлайн для шкіл. До 1 вересня навчальні заклади мають бути повністю готовими прийняти учнів — від облаштованих укриттів до підручників, гарячого харчування та підвищених зарплат для педагогів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Що у пріоритеті

Під час засідання уряду він повідомив, що до 1 вересня понад 25 тисяч закладів освіти мають повністю підготуватися до нового навчального року. Особливу увагу уряд приділяє питанням безпеки, адже через війну саме захист дітей і педагогів залишається ключовим завданням.

Уряд продовжує будівництво укриттів у навчальних закладах, де вони ще відсутні. Паралельно громади отримують нові шкільні автобуси, щоб забезпечити безпечне підвезення дітей до місць навчання. За словами прем'єра, всі роботи, які ще тривають, мають бути завершені до початку навчального року.

Підручники попри російські атаки

Окремо уряд звернув увагу на забезпечення школярів підручниками. Попри постійні російські атаки на друкарні та склади, українські учні всіх класів повинні отримати навчальну літературу в повному обсязі.

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У Кабміні запевняють, що держава контролює цей процес, аби жодна школа не залишилася без необхідних підручників.

Зарплати, стипендії та безкоштовне харчування

З початком нового навчального року педагоги отримають підвищення заробітної плати на 20%. Також уряд анонсував дворазове збільшення студентських стипендій.

Ще одним важливим рішенням стане розширення програми безкоштовного харчування. З 1 вересня понад 3 мільйони українських школярів забезпечуватимуться харчуванням за кошти держави.

Часу залишилося обмаль

"До початку навчального сезону залишається менше місяця, тому абсолютно всі проблемні питання, які до сьогодні ще не врегульовані, мають бути максимально швидко вирішені", — підкреслив Сергій Корецький.

Уряд очікує, що вже 1 вересня українські школярі повернуться до навчання у повністю підготовлених закладах освіти, де будуть створені безпечні умови, забезпечені підручники, організоване харчування та належна робота освітнього процесу навіть в умовах воєнного часу.

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