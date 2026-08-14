Разбор зарплаты учителя: что входит в денежное вознаграждение педагогов в 2026 году

Учительница с ученицей возле доски. Фото: УНИАН

Расчет денежного вознаграждения педагогических сотрудников в Украине регулируется четкими нормами закона. Зарплаты учителей формируются из различных составляющих и включают должностной оклад, обязательное повышение, надбавки, доплаты и пр. Суммы, которые получают представители отрасли, рассчитываются по единой формуле. Мы разобрались, из чего состоят доходы учителей в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальные ответы Министерства образования и науки Украины, а также районных государственных администраций города Киев.

Должностной оклад учителей в Украине

Согласно информации, предоставленной МОН по запросу Новини.LIVE, размеры должностных окладов определяются постановлением Кабинета Министров от 30.08.2002 № 1298 "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".

Базовая сумма денежного вознаграждения рассчитывается путем умножения коэффициента на ставку 1-го тарифного разряда (ТР) по ЕТС, которая с 1 января 2026 года составляет 3 470 грн. Какой именно ТР будет присвоен учителю, зависит от занимаемой должности, уровня квалификации, результатов аттестации и стажа работы.

Ответы МОН и госадминистраций на официальный запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответы МОН и госадминистраций на официальный запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответы МОН и госадминистраций на официальный запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответы МОН и госадминистраций на официальный запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответы МОН и госадминистраций на официальный запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответы МОН и госадминистраций на официальный запрос. Фото: Новини.LIVE 1 / 6











Обязательные повышения при формировании оклада

Учителя могут рассчитывать на увеличенные должностные оклады, поскольку при формировании суммы учитываются обязательные повышения. Из ответа Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации на запрос редакции Новини.LIVE стало известно о таких составляющих:

Читайте также:

повышение на 40% в соответствии с постановлением КМУ от 26.12.2025 № 1749 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников";

надбавка за работу в определенных типах учебных заведений и учреждений (5-25%);

повышение за педагогические и другие звания (10-15%);

прочие надбавки в соответствии с постановлением правительства от 28.12.2021 г. № 1391 "Некоторые вопросы установления надбавок к должностным окладам (ставок заработной платы) и доплат за отдельные виды педагогической деятельности в государственных и коммунальных учебных заведениях и учреждениях образования".

"Финансирование заработной платы работникам сферы образования осуществляется за счет средств местного бюджета, педагогическим сотрудникам учреждений общего среднего образования — за счет денег образовательной субвенции из государственного бюджета", — уточнили в госадминистрации.

Доплаты и надбавки для педагогов

Большую долю денежного вознаграждения учителей составляют различные надбавки и доплаты. Некоторые из них предусмотрены каждому педагогу без исключений, например, за работу в неблагоприятных условиях или престижность труда. Но большинство носят ситуативный характер и назначаются в зависимости от индивидуальных обстоятельств, то есть наличия такого права.

Согласно информации от Дарницкой и Голосеевской районных в городе Киеве госадминистраций, полученной в ответ на официальный запрос, сотрудники образования в Украине могут рассчитывать на надбавки и доплаты за:

выслугу лет в размере до 30%;

престижность труда в размере 5-30%;

сложность и напряженность в размере 50% для руководителей и заместителей, 20% — для остальных педагогических работников;

почетные и спортивные звания в размере 10-20%;

классное руководство в размере 20-25%;

проверку тетрадей в размере 10-20%;

заведование кабинетами, спортзалами и мастерскими в размере 10-20%;

часы работы в инклюзивном классе/группе в размере 20%;

ученое звание, научную степень в размере 10-15%;

выполнение обязанностей педагога-наставника для лиц, не имеющих опыта педагогической деятельности, в размере 20%;

прохождение успешной сертификации в размере 20%;

обслуживание компьютерной техники, ведение сайта в размере 10-15%;

работу в горной местности в размере 25%;

внеклассную работу по физическому воспитанию в размере 10-40%;

делопроизводство и бухгалтерский учет в размере 10%.

"До конца календарного года, в котором будет приостановлено или отменено военное положение, назначается доплата в размере 2 600 грн, а педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, выполняющим обязанности на территориях отдельных территориальных общин прифронтовых и приграничных областей — в размере 5 200 грн", — добавили в МОН.

Дополнительные виды выплат для учителей

Согласно статье 57 закона "Об образовании", для учителей предусмотрено начисление ежегодного денежного вознаграждения в размере одного должностного оклада за добросовестный труд и образцовое выполнение возложенных обязанностей. Кроме того, выплачивается пособие на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска.

К тому же, премии не могут составлять менее 2% планового фонда заработной платы, согласно приказу от 15.04.1993 № 102 "Об утверждении Инструкции о порядке расчета заработной платы работников образования".

Ранее Новини.LIVE писали, какими будут зарплаты учителей в августе 2026 года. Поскольку повышение должностных окладов ожидается с 1 сентября, в последний месяц лета никаких изменений в денежном обеспечении не будет. Мы подсчитали минимальные суммы для педагогов разных категорий.

Также Новини.LIVE сообщали, что средняя зарплата в Польше превышает украинскую в несколько раз. Речь идет о сумме почти 10 000 злотых, что эквивалентно 120 000 грн. А медианный доход работников в Украине по состоянию на июль составлял почти 33 000 грн.