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Главная Экономика Повышение зарплат учителей в 2026 году: выплаты вырастут до 50%

Повышение зарплат учителей в 2026 году: выплаты вырастут до 50%

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 09:12
Зарплаты работников образования в два этапа в 2026 году: выплаты вырастут до европейского уровня
Ученики и учитель в школьном классе. Фото: УНИАН

В Украине продолжается существенное поэтапное повышение заработной платы работникам сферы образования. По инициативе Президента Украины Владимира Зеленского правительство реализует программу, которая позволит повысить выплаты педагогам в целом ещё на 20 %. Главная цель — сделать выплаты стабильными, предсказуемыми и постепенно приблизить их к европейскому уровню. Учителя должны чувствовать, что работают не зря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Сергея Корецкого, передают Новини.LIVE.

Как растут зарплаты педагогов в 2026 году

Рост заработной платы происходит в два ключевых этапа:

  1. Первый этап уже состоялся с 1 января. Должностные оклады и выплаты педагогическим работникам уже выросли на 30%.
  2. Второй этап начнется уже с 1 сентября. Дополнительное повышение заработной платы составит еще 20%.

Итоговая тенденция роста заработной платы составляет 50%.

Таким образом, у молодых учителей оклады будут колебаться от 12,8 тысяч до 17,7 тысяч гривен. А у опытных педагогов — от 16,9 тысяч до 28,5 тысяч гривен.

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В правительстве подчеркивают, что двукратное повышение на 50% — это лишь начало системных изменений в сфере образования.

Государство планирует и в дальнейшем предпринимать постоянные и последовательные шаги для обеспечения качественной и достойной оплаты труда всех учителей, ориентируясь на европейские стандарты. Поэтапный подход позволит гарантировать финансовую стабильность и защищенность педагогических кадров.

"Необходимо довести заработную плату до рыночного уровня, до европейского уровня; это постепенные и постоянные меры, направленные на обеспечение качественной оплаты труда всех работников образования", — подытожил Корецкий

Что еще стоит знать

Кроме того, Новини.LIVE уже сообщали о значительном повышении окладов с сентября для педагогических работников. С 1 января должностные оклады уже повысились на 30% в соответствии с постановлением Кабинета Министров. Дополнительно для педагогов предусмотрена надбавка за престижность труда от 5% и доплата за работу в неблагоприятных условиях от 2 000 гривен в месяц.

Также Новини.LIVE сообщали, как рассчитывается зарплата учителя. Базовая сумма денежного вознаграждения рассчитывается путем умножения коэффициента на ставку первого тарифного разряда (ТР) по ЕТС, которая с 1 января 2026 года составляет 3 470 грн. Учителя могут рассчитывать на увеличение должностных окладов, поскольку в формировании суммы учитываются обязательные повышения.

учителя школа преподаватели зарплата Сергей Корецкий
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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