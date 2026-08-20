Тарифні плани Київстару: кого з абонентів автоматично переведуть на інші пакети послуг

Чоловік з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Деяким абонентам Київстару доведеться перейти на інші тарифні плани з 1 вересня 2026 року. Контрактних клієнтів автоматично переведуть на актуальні пакети послуг, при цьому плата за обслуговування не виросте, а для декого навіть знизиться. Ми дізналися, кому слід готуватися до змін найближчим часом і чи можна їх уникнути.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

Що зміниться для абонентів Київстару

Клієнти мобільного оператора, які користуються тарифними планами Smart Business та Smart Business+, автоматично перейдуть на інші пакети послуг зі схожим наповненням. Додаткових дій від абонентів не вимагається, однак вони залишать за собою право розірвати обслуговування чи підключити іншу пропозицію.

"Якщо новий тариф вам не підходить, ви можете самостійно перейти на будь-який інший доступний тариф Київстару або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства", — зауважили в компанії.

З 1 вересня 2026 року зміни зачеплять користувачів таких пакетів послуг:

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В першому випадку вартість обслуговування залишиться на попередньому рівні, в другому — знизиться на 100 грн. Тобто абоненти зможуть економити на мобільному зв’язку, не "жертвуючи" наповненням послуг.

Що входить у нові тарифні плани

Абоненти Smart Business отримають безлімітний трафік, 20 ГБ у роумінгу (замість 19,5 ГБ), 1000 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, безлім у мережі, 600 SMS (замість 1000 повідомлень), SIM для роутера, домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с та дві Суперсили без доплат.

Користувачі Smart Business+ отримають безлімітний трафік і дзвінки в мережі Київстару, 2700 хвилин на розмови по Україні та за кордон (замість 3000 хв), Київстар ТБ і дві Суперсили. Щомісячна оплата знизиться з 1200 до 1100 грн.

Раніше Новини.LIVE писали, що деяким абонентам Київстару запропонували новий тарифний план. Його створили спеціально для дітей від 6 до 16 років. Підключити пропозицію можуть батьки та піклувальники зі свідоцтвом про народження дитини в магазині мобільного оператора.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар і Vodafone знизили ціни на деякі пакети послуг. Абоненти, які перенесли мобільний номер у мережу, можуть скористатися знижками на тарифні плани. Ми дізналися, які пропозиції доступні новим клієнтам набагато вигідніше в серпні.