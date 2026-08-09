Тарифні плани від Київстару та Vodafone: на які пропозиції діють знижки до 50% у серпні

Магазини Київстару та Vodafone, хлопець з телефоном. Фото: Google Maps, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Мобільні оператори України — Київстар і Vodafone — пропонують абонентам тарифні плани з вигідним знижками. Клієнти можуть економити на зв'язку та інших послугах щомісяця. Ми дізналися, що компанії дозволяють підключити дешевше в серпні 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про знижки на тарифні плани від Київстару та Vodafone.

Знижки від Київстару в серпні

Користувачі тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Легкий" можуть заощаджувати 150 грн щомісяця. Абонентам передплати необхідно підключити Суперсилу "Економія", обмеживши наповнення безлімом на номери Київстару та 500 МБ мобільного трафіку. Замість 450 грн/міс. доведеться платити 300 грн.

На тарифні плани з домашнім інтернетом діє знижка 150 та 250 грн на три місяці обслуговування. При першому підключенні пакетів "Оптимальний" та "Комфортний" активується акційна вартість 200 грн/міс.

Аналогічна ціна застосовується на три місяці до тарифних планів "ВСЕ РАЗОМ": Перевага, Легкий і Крутий. Замість 250, 450 та 550 грн/міс. клієнти платитимуть всього 200 грн.

Читайте також:

Мобільний зв'язок для бізнесу також передбачає вигідні умови. Нові клієнти на перші пів року отримують знижку 35% — витрати знизяться з 400, 600 і 1000 грн/міс. до 260, 390 і 650 грн відповідно. На тарифні плани для пристроїв діє знижка 50% протягом одного року.

Знижки від Vodafone у серпні

Отримати вигідну ціну можна за умови перенесення мобільного номера в мережу. Тоді вартість тарифних планів від оператора перебуватиме на такому рівні:

Flex Go — 280 грн/міс. замість 420 грн;

Flex Top — 350 грн/міс. замість 550 грн;

Flex Go (контракт) — 280 грн/міс. замість 350 грн;

Flex Top (контракт) — 350 грн/міс. замість 450 грн;

GigaCombo — 250 грн/міс. замість 350 грн;

GigaCombo+ — 250 грн/міс. замість 400 грн;

GigaCombo Pro — 250 грн/міс. замість 425 грн;

GigaCombo Pro+ — 250 грн/міс. замість 475 грн.

Для нових клієнтів діє знижка на дорогі тарифні плани, зокрема ULTRA коштує 510 грн/міс. замість 700 грн, ULTRA VIP — 1 100 грн/міс. замість 1 500 грн. Для корпоративних абонентів Vodafone запровадили знижку 50% протягом шести місяців обслуговування (Gigabit Net Business) — 175 грн/міс. замість 350 грн.

Аналогічна акція передбачена для користувачів loT-пропозицій, однак її тривалість становить 12 місяців. За інтернет для дому в межах лінійки Gigabit Net доведеться платити 125 грн/міс. протягом пів року.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть підключити нову Суперсилу. Вона передбачає надання знижки на поїздки в таксі. Активувати пропозицію можна в мобільному застосунку оператора або за спеціальним кодом.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяких абонентів Київстару перевели на нові тарифні плани. Через закриття кількох пакетів послуг передплатного зв'язку клієнти були вимушені перейти на інші пропозиції. Водночас вартість обслуговування для них не змінилася.